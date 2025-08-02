TTB, YÖK’ten usulsüz geçiş açıklaması talep etti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), vakıf üniversiteleri tıp fakültelerine usulsüz yatay geçiş yapıldığına ilişkin basın-yayın organlarında yer alan haberler ile ilgili olarak 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında 1 Ağustos 2025 günü Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) resmi yazı gönderdi.

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne belirli öğrencilere ayrıcalık tanınarak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) puanı ya da üniversite sıralama sınırlamalarına ilişkin YÖK’ün belirlediği kurallar dikkate alınmadan, kontenjan ve kural dışı geçişler yapıldığına ilişkin iddialara yer verilen yazıda; yerleştirme süreçlerinin eğitimde fırsat eşitliği ve tıp eğitimi niteliği açısından önemli olduğun belirtildi.

YÖK’ün yanıtlaması istemiyle şu sorular soruldu:

1. 2019-2021 yılları arasında, yurtdışında okuyan; vatandaş olan ve yabancı uyruklu öğrencilerden,

* Türkiye’deki vakıf üniversitesi tıp fakültelerine yatay geçiş yapan kişi sayısı kaçtır?

* Bu kişiler hangi üniversitelerden hangi tıp fakültelerine geçiş yapmışlardır?

* Geçiş yapan öğrencilerin YKS sıralaması hangi aralıklardadır?

2. 2021-2024 yılları arasında, yurtdışında okuyan; vatandaş olan ve yabancı uyruklu öğrencilerden,

* Türkiye’deki vakıf üniversitesi tıp fakültelerine yatay geçiş yapan kişi sayısı kaçtır?

* Bu kişiler hangi üniversitelerden hangi tıp fakültelerine geçiş yapmışlardır?

* Geçiş yapan öğrencilerin YKS sıralaması hangi aralıklardadır?

3. 2019-2021 ve 2021-2024 yılları arasında, yurtdışında okuyan vatandaş olan ve yabancı uyruklu öğrencilerin vakıf üniversitesi tıp fakültelerine yatay geçişine yönelik uygulanmakta olan prosedür nedir? Hangi yasal dayanaklara göre uygulanmaktadır?

4. Tıp fakültelerinde usulsüz yatay geçişe dair basına yansıyan iddialar hakkında başkanlığınızca herhangi bir idari soruşturma yürütülmüş veya yürütülmekte midir? Yürütüldüyse sonuçları hakkında tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz.

(EMK)