TTB ve 42 tabip odası: Türkiye’nin Anayasasızlaştırılmasını kabul etmiyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve 42 tabip odası, yargıdaki krize dair yazılı açıklama yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Can Atalay ile ilgili kararında, AYM kararına uymamaya ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusu yapmaya hükmetmişti.

Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu

“Yargıtay’ın kararı Anayasa’yı ilga etti”

Açıklamada, Yargıtay 3. Dairesi kararıyla “hukuk darbesi” yapıldığını belirttiler:

“Yıllardır adalet ve özgürlüklerin ortadan kaldırılmasına dönük adımlar, kalan kırıntıları da yok etme yönünde ilerlerken; otoriterleşen sistem, halkın iradesiyle seçilmiş milletvekilinin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını uygulamamak için, Yargıtay 3. Dairesi eliyle hukuk darbesi gerçekleştirmiş, Anayasa’nın 153. maddesini yok sayan bir karara ve girişime imza atmıştır.

Prof. Dr. Zafer Üskül: Artık tamamen hukukun dışındayız

Uzun zamandır belirsizlik yaratma kapasitesinin güçlenmesine tanıklık ettiğimiz bir dönemde Yargıtay’ın kararı Anayasa’nın ilgasına işaret etmektedir ve artık cevap vermesi gereken yasama organıdır. Ancak yasama organı fiilen ortadan kaldırıldığı, yasama ve yürütme özdeşleştiği için normatif sistemin dayanağı da kalmamıştır.

TÜRKİYE HUKUK TARİHİNDE BİR İLK “AYM’nin kendi 9 üyesini yargılaması mümkün görünmüyor”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve tabip odaları olarak; bu hukuksuzlaştırma ve Anayasasızlaştırma müdahalesinin derhal sonlandırılmasını ve karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi üyeleri hakkında gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.”

Metni imzalayan hekim örgütleri şöyle: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Adana Tabip Odası, Adıyaman Tabip Odası, Ağrı-Kars-Ardahan-Iğdır Tabip Odası, Ankara Tabip Odası, Antalya Tabip Odası, Aydın Tabip Odası, Balıkesir Tabip Odası, Batman Tabip Odası, Bitlis Tabip Odası, Bolu-Düzce Tabip Odası, Bursa Tabip Odası, Çanakkale Tabip Odası, Denizli Tabip Odası, Diyarbakır Tabip Odası, Edirne Tabip Odası, Elazığ-Bingöl-Tunceli Tabip Odası, Eskişehir-Bilecik Tabip Odası, Gaziantep-Kilis Tabip Odası, Hatay Tabip Odası, Isparta-Burdur Tabip Odası, İstanbul-Yalova Tabip Odası, İzmir Tabip Odası, Karaman Tabip Odası, Kastamonu-Çankırı Tabip Odası, Kırıkkale Tabip Odası, Kırklareli Tabip Odası, Kocaeli Tabip Odası, Malatya Tabip Odası, Manisa Tabip Odası, Mardin Tabip Odası, Mersin Tabip Odası, Muğla Tabip Odası, Muş Tabip Odası, Samsun Tabip Odası, Siirt Tabip Odası, Sivas-Erzincan Tabip Odası, Sinop Tabip Odası, Şanlıurfa Tabip Odası, Şırnak Tabip Odası, Tekirdağ Tabip Odası, Uşak Tabip Odası, Van-Hakkari Tabip Odası.

(AS)