TTB: Seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbe

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı’nın belediyeye kayyım ataması sivil toplumdan tepki çekti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, yaşananları “hukuki dayanaktan yoksun” olarak nitelendirdi. Belediyeye kayyım atanmasının da “kabul edilemez” olduğunu savundu.

İHD, Ahmet Özer’in serbest bırakılmasını ve göreve döndürülmesini talep etti. “Bu hukuksuzluğa derhal son verilmeli” dedi:

Olaya ve soruşturmaya dair basına yansıyan bilgiler, Ahmet Özer’in görüştüğü kişilere yüklenen suçlamalar üzerinden zan altında bırakılmaya çalışıldığını, zorlama suçlamalarla bu operasyonun yürütüldüğünü, zorla suç yaratılmaya çalışıldığını açıklıkla ortaya koymaktadır. Suçun şahsiliği de dahil ceza hukukunun temel ilkelerini dahi yok sayarak yürütülen bu operasyon sonunda seçilmiş bir belediye başkanı hakkında asılsız suçlamalarla yapılan bu operasyon ve belediyeye kayyum atanması, yargı ve idarenin el ele vererek hukuka aykırı yöntemlerle seçme seçilme hakkının ihlal edildiğini ve seçmen iradesinin yok sayıldığını göstermektedir. Bu operasyon hukuki değil siyasi bir saikle gerçekleştirilmiştir. Belediye Başkanı Ahmet Özer yanında milyonlarca seçmenin haklarının ihlali anlamına gelen bu hukuksuzluğa derhal son verilmeli, Ahmet Özer serbest bırakılarak görevine dönmesi sağlanmalıdır.

TTB: Antidemoratik

Bir açıklama da Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) geldi. TTB, belediyeye kayyım atanmasının darbe olduğunu savundu. “Demokrasi, seçme ve seçilme hakkı vazgeçilmezdir” dedi:

10 yıla yayılan delillendirme sürecinden bahsedilen soruşturmaya istinaden yapılan gözaltı ve tutuklama, kısa süre önce seçilme yeterliliği onaylanmış ve seçilmiş bir kişiye karşı yapılmış olmasıyla dikkat çekicidir. Bu 10 yıl içinde üniversitelerde yöneticilik ve öğretim üyeliği yapmış, seçimlere girmesinde sakınca bulunmamış, üstelik çağrıldığında ifadeye gelebilecek ve kaçma şüphesi olmayan bir belediye başkanına yönelik yargının bu tutumu antidemokratiktir. Bununla da kalınmamış; henüz soruşturma aşamasındaki ithamlar bahane edilerek Esenyurt ilçesine kayyım atanmıştır. Belediye meclisinin seçeceği birisi yerine kayyum atanmış olması, halkın en temel demokratik haklarından olan seçme ve seçilme hakkına indirilmiş bir darbedir. Demokrasi ve barışçıl bir ortam olmadan sağlık ve bilim üretiminin olamayacağı gerçeğini tekrar vurguluyor, ağır aksak giden demokrasimize zarar veren bu uygulamayı kınıyoruz.

(HA)