TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci

20 Ekim 2022’de Medya Haber TV’nin canlı yayınına katılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, TSK’nin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin görüntüleri incelediğini belirtip, “Belli ki sinir sistemini doğrudan tutan toksik-zehirli kimyasal gazlardan biri kullanılmış durumda. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz” dedi.

Bağımsız heyetlerin bölgede inceleme yapmasının uluslararası sözleşmeler gereği zorunlu olduğunu belirten Prof. Dr. Korur-Fincancı, “Uluslararası sözleşmelerin uygulanması ve kimyasal silahların kullanımını yasaklayan Cenevre Sözleşmesi kapsamında böyle bir iddia ortaya çıktığında nasıl bir araştırma yapılacağı da Minnesota Protokolü’nün ilkelerinin ele alınması gerekiyor” hatırlatması yaptı.

Prof. Dr. Korur-Fincancı bu açıklamalarının ardından iktidara yakın medya kuruluşlarınca hedef gösterildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da kimyasal silah iddialarını yalanlayan açıklamalar yaptı.

Ardından 22 Ekim 2022’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Prof. Dr. Korur-Fincancı hakkında “Terör örgütü propagandası yapmak”, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçlamalarından soruşturma başlattı.

Prof. Dr. Korur-Fincancı 26 Ekim 2022’de evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı ve Ankara’ya götürüldü, 27 Ekim 2022’de ise “örgüt propagandası” suçlamasıyla tutuklandı.

Savcı, hazırladığı iddianamede Prof. Dr. Korur-Fincancı’nın “basın yoluyla örgüt propagandası” (Terörle Mücadele Kanunu 7/2) yaptığı iddiasıyla üst sınırdan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

İki buçuk ay tutuklu kalan Prof. Dr. Korur-Fincancı, 11 Ocak 2023’te tahliye edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevlerine son verilmesi talebiyle 26 Ekim 2022 tarihinde davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi.

TTB Merkez Konseyi’nin “amaç dışı faaliyet gösterdiği” iddiasıyla görevden alınmasına yönelik davanın ilk duruşması 10 Ocak 2023 tarihinde görüldü. Duruşma, reddi hâkim talebi sebebiyle 8 Şubat’a ertelendi.

8 Şubat’taki duruşmada ise TTB heyeti, 6 Şubat depremlerini ve deprem bölgesinde sunulan sağlık hizmetlerini gerekçe gösteren mazeret dilekçesi sundu ve mahkeme, davayı 28 Şubat’a erteledi.

28 Şubat’ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, reddi hâkimin reddi kararına yapılan itiraz henüz sonuçlanmadığı gerekçesiyle davayı 6 Nisan’a erteledi. Davada, aynı gerekçeyle 6 Nisan ve 22 Haziran’daki duruşmalarda da erteleme kararı çıktı.

10 Kasım’da görülen altıncı duruşmada ise reddi hâkim talebi bir kez daha reddedildi ve mahkeme heyeti usul eksikliklerinin giderilmesi amacıyla davayı 30 Kasım’a erteledi.

(VC)