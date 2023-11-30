TTB Merkez Konseyi Başkanı Korur- Fincancı: TTB'den bizi söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme kararıyla görevden alındı.

Duruşma sonrası karara ilişkin açıklama yapan görevden alınan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Bu mücadele bitmez. Daha önce de söylemiştik, mücadele TTB'nin adıdır. TTB'den bizi söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz her zaman TTB içinde emek vermeye devam ederiz. Gerekirse yeri sileriz, gerekirse deprem bölgesinde yükleri taşırız, gerekirse de üretiriz, halk sağlığı sorunlarını hep beraber dile getiririz. Bu görevimizin başındayız. Bu mücadeleyi sürdüreceğimizi, bu mücadelenin de Türk Tabipleri Birliği içinde, o çatının altında olacağını bilmenizi istiyoruz" dedi.

TTB davasında karar: Merkez Konsey üyeleri görevden alındı

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, karar kesinleşene Merkez Konsey'in göreve devam edeceği vurgulandı ve şöyle denildi:

"Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır.

Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır."

TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci

(RT)