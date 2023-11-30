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Yayın Tarihi: 30 Kasım 2023 19:31
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2023 19:44
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TTB MERKEZ KONSEY ÜYELERİ GÖREVDEN ALINDI

TTB Merkez Konseyi Başkanı Korur- Fincancı: TTB'den bizi söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez

Mahkeme kararıyla görevden alınan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Bu mücadele bitmez. Daha önce de söylemiştik, mücadele TTB'nin adıdır. TTB'den bizi söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz her zaman TTB içinde emek vermeye devam ederiz" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/30/ttb-merkez-konseyi-baskani-korur-fincanci-ttb-den-bizi-sokup-atmaya-hic-kimsenin-gucu-yetmez.jpg

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme kararıyla görevden alındı.

Duruşma sonrası karara ilişkin açıklama yapan görevden alınan TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Bu mücadele bitmez. Daha önce de söylemiştik, mücadele TTB'nin adıdır. TTB'den bizi söküp atmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Biz her zaman TTB içinde emek vermeye devam ederiz. Gerekirse yeri sileriz, gerekirse deprem bölgesinde yükleri taşırız, gerekirse de üretiriz, halk sağlığı sorunlarını hep beraber dile getiririz. Bu görevimizin başındayız. Bu mücadeleyi sürdüreceğimizi, bu mücadelenin de Türk Tabipleri Birliği içinde, o çatının altında olacağını bilmenizi istiyoruz" dedi. 

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TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, karar kesinleşene Merkez Konsey'in göreve devam edeceği vurgulandı ve şöyle denildi:

"Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır.

 Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır."

TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci
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(RT)

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