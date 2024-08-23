ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
LGBTİ+
Yayın Tarihi: 23 Ağustos 2024 11:57
 ~ Son Güncelleme: 23 Ağustos 2024 12:10
1 dk Okuma

PARİS 2024 OLİMPİYATLARI

TTB LGBTİQ+ Çalışma Grubu: Cinsiyet kimliği üzerinden yapılan tartışmalar kabul edilemez

Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİQ+ Çalışma Grubu, her insanın ayrımcılığa uğramadan spor yapma hakkı olduğunu vurgularken, cinsiyet çeşitliliğine yönelik yanlış bilgi ve önyargılarla mücadelenin önemine dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) logosu yer almaktadır. Logo, kırmızı bir çember içine yerleştirilmiş, ortasında bir yılanın dolandığı bir asa ve onun arkasında kırmızı bir hilal simgesi bulunmaktadır. Logonun altında "Türk Tabipleri Birliği" yazısı yer almaktadır. Logo, bir gökkuşağı bayrağıyla çevrelenmiş durumda. Gökkuşağı bayrağı, LGBTQ+ topluluğunu temsil eder ve logonun etrafında dalgalanan bir şekilde görselde yer alıyor. Bu, TTB'nin cinsiyet eşitliği ve LGBTQ+ haklarına verdiği desteği simgelemekte.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli sporcu Imane Khelif'in maruz kaldığı ayrımcılık ve nefret söylemlerine karşı Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİQ+ Çalışma Grubu, bir açıklama yayımladı.

TTB LGBTİQ+ Çalışma Grubu Cinsiyete ve Cinsiyet Kimliğine Değgin Bilgi Notu paylaştı
TTB LGBTİQ+ Çalışma Grubu Cinsiyete ve Cinsiyet Kimliğine Değgin Bilgi Notu paylaştı
Bugün 12:04

TTB, sporda ve yaşamın her alanında cinsiyetleri, cinsiyet kimliklerini ve cinsiyet ifadelerini hedef alan hiçbir ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cezayirli kadın boksör Imane Khelif’in başarısının ardından cinsiyet kimliği üzerinden yürütülen tartışmaların ve yayılan yanıltıcı bilgilerin derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİQ+ Çalışma Grubu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) de bu tür ayrımcılıkların "gaddarca ve keyfi" olduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİQ+ Çalışma Grubu, her insanın ayrımcılığa uğramadan spor yapma hakkı olduğunu vurgularken, cinsiyet çeşitliliğine yönelik yanlış bilgi ve önyargılarla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Imane Khelif kimdir?
Imane Khelif kimdir?
2 Ağustos 2024
Boksör Imane Khelif'in açtığı davada J.K. Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor
Boksör Imane Khelif'in açtığı davada J.K. Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor
14 Ağustos 2024

(EMK)

Imane Khelif Paris 2024 2024 paris olimpiyatları kadın TTB LGBTİQ+ Çalışma Grubu
ilgili haberler
TTB LGBTİQ+ Çalışma Grubu Cinsiyete ve Cinsiyet Kimliğine Değgin Bilgi Notu paylaştı
Bugün 12:04
/haber/ttb-lgbtiq-calisma-grubu-cinsiyete-ve-cinsiyet-kimligine-deggin-bilgi-notu-paylasti-298903
Boksör Imane Khelif'in açtığı davada J.K. Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor
14 Ağustos 2024
/haber/boksor-imane-khelif-in-actigi-davada-j-k-rowling-ve-elon-musk-in-adi-geciyor-298548
Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı
10 Ağustos 2024
/haber/cezayirli-kadin-boksor-imane-khelif-altin-madalya-kazandi-298439
Cezayirli kadın boksör Imane Khelif: İnsanlık onurum zedelendi
6 Ağustos 2024
/haber/cezayirli-kadin-boksor-imane-khelif-insanlik-onurum-zedelendi-298275
Imane Khelif kimdir?
2 Ağustos 2024
/haber/imane-khelif-kimdir-298138
Türkiye Boks Federasyonundan boksör Imane Khelif'le ilgili ayrımcı başvuru
2 Ağustos 2024
/haber/turkiye-boks-federasyonundan-boksor-imane-khelif-le-ilgili-ayrimci-basvuru-298132
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
TTB LGBTİQ+ Çalışma Grubu Cinsiyete ve Cinsiyet Kimliğine Değgin Bilgi Notu paylaştı
Bugün 12:04
/haber/ttb-lgbtiq-calisma-grubu-cinsiyete-ve-cinsiyet-kimligine-deggin-bilgi-notu-paylasti-298903
Boksör Imane Khelif'in açtığı davada J.K. Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor
14 Ağustos 2024
/haber/boksor-imane-khelif-in-actigi-davada-j-k-rowling-ve-elon-musk-in-adi-geciyor-298548
Cezayirli kadın boksör Imane Khelif, altın madalya kazandı
10 Ağustos 2024
/haber/cezayirli-kadin-boksor-imane-khelif-altin-madalya-kazandi-298439
Cezayirli kadın boksör Imane Khelif: İnsanlık onurum zedelendi
6 Ağustos 2024
/haber/cezayirli-kadin-boksor-imane-khelif-insanlik-onurum-zedelendi-298275
Imane Khelif kimdir?
2 Ağustos 2024
/haber/imane-khelif-kimdir-298138
Türkiye Boks Federasyonundan boksör Imane Khelif'le ilgili ayrımcı başvuru
2 Ağustos 2024
/haber/turkiye-boks-federasyonundan-boksor-imane-khelif-le-ilgili-ayrimci-basvuru-298132
Sayfa Başına Git