TTB LGBTİQ+ Çalışma Grubu: Cinsiyet kimliği üzerinden yapılan tartışmalar kabul edilemez

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Cezayirli sporcu Imane Khelif'in maruz kaldığı ayrımcılık ve nefret söylemlerine karşı Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİQ+ Çalışma Grubu, bir açıklama yayımladı.

TTB LGBTİQ+ Çalışma Grubu Cinsiyete ve Cinsiyet Kimliğine Değgin Bilgi Notu paylaştı

TTB, sporda ve yaşamın her alanında cinsiyetleri, cinsiyet kimliklerini ve cinsiyet ifadelerini hedef alan hiçbir ayrımcılığın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cezayirli kadın boksör Imane Khelif’in başarısının ardından cinsiyet kimliği üzerinden yürütülen tartışmaların ve yayılan yanıltıcı bilgilerin derin bir üzüntü kaynağı olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİQ+ Çalışma Grubu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) de bu tür ayrımcılıkların "gaddarca ve keyfi" olduğunu ifade ettiğini hatırlattı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) LGBTİQ+ Çalışma Grubu, her insanın ayrımcılığa uğramadan spor yapma hakkı olduğunu vurgularken, cinsiyet çeşitliliğine yönelik yanlış bilgi ve önyargılarla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Imane Khelif kimdir?

Boksör Imane Khelif'in açtığı davada J.K. Rowling ve Elon Musk'ın adı geçiyor

(EMK)