TTB: Kahraman’a kötü muameleyle ilgili soruşturma başlatılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB İnsan Hakları Kolu, mahpusların sağlık hakkına erişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

TTB, Gezi Davası mahpusu Tayfun Kahraman’a, kronik rahatsızlığı da olmasına karşın, uygulanan onur kırıcı ve kötü muamelenin kabul edilemez olduğunu, sorumlular hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılması gerektiğini açıkladı.

Meriç Demir Kahraman'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, 29 Ağustos’ta Gezi davası mahpusu Tayfun Kahraman, MS hastalığı nedeniyle rutin nöroloji kontrolüne giderken kötü muameleye maruz kaldı. Meriç Demir Kahraman, 6,5 saat Kahraman'a eşlik eden kolluk güçlerinin, Kahraman'ın kelepçesini bileklerindeki kan akışını durduracak ve fiziki zarar verecek şekilde sıktığını, Tayfun Kahraman zarar gördüğünü söylediğinde kelepçenin daha çok sıkıldığını ve bu sebeple eşinin bileklerinde yaralar oluştuğunu açıkladı.

Kafes tipi ring araçları ve kelepçeli bekletilme

Açıklamada, mahpusların muayenesi sırasında kolluk kuvvetinin muayene odasında bulunması ya da muayenenin kişi kelepçeli iken gerçekleştirilmesinin, özgürlüğünden alıkonulmuş kişilerin yaşadığı sağlık hakkı ve kötü muamele yasağı ihlallerinin başında geldiği ifade edildi:

“Mahpusların sağlık hakkına erişmesinin önündeki önemli engellerden biri de hastaların sağlık kuruluşlarına götürülürken kafes tipi ring araçlarında uzun süre ve kelepçeli olarak bekletilmeleridir.

Özgürlüğünden alıkonulmuş kişinin sağlık hizmeti almak isteyen diğer hastalar gibi mahremiyetine saygı gösterilen bir ortamda, insan onuruna yakışır bir şekilde muayene ve sağlık hizmeti alma hakkı vardır.

Kelepçe gibi sadece mahpusların nakillerinde, güvenlik güçlerinin kullandığı kısıtlayıcı bir aracın muayenenin bir parçası olması hekimlik uygulaması için asla kabul edilemez.

Kolluk güçleri eşliğinde ya da kelepçe ile muayene yöntemine başvurmak ulusal ve uluslararası mevzuat gereğince ve hekimin mesleki etik ilkeleri çerçevesinde bir ihlal sebebidir.”

Gezi mahpusu Tayfun Kahraman’a kötü muameleye tepki

(AS)