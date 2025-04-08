TTB: İsrail’in Gazze’de sağlıkçıları hedef alması uluslararası hukukun açık ihlalidir

TTB, İsrail ordusunun 23 Mart’ta Gazze'de 15 ilkyardım görevlisini öldürdüğü anların video kaydının ortaya çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların, başta 1949 Cenevre Sözleşmeleri, 1907 La Haye Kuralları ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere uluslararası hukuk tarafından yasaklandığını ve sağlık hizmetlerinin dokunulmazlığının silahlı çatışmalar dahil hukukunun en temel kurallarından biri olduğunu kaydetti.

“Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar yalnızca insan haklarını değil, aynı zamanda uluslararası hukuku da ihlal etmektedir,” diyen TTB, bu eylemleri gerçekleştiren ya da bu eylemlere katkı sunan kişi ve kurumların cezai sorumluluk taşıdığını belirtti.

2008-2009 yıllarında Gazze’ye yönelik saldırılarda da benzer ihlallerin yaşandığını ve bu durumun BM İnsan Hakları Komisyonu’nun hazırladığı Goldstone Raporu’nda belgelendiğini hatırlattı.

TTB açıklamasında, “Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kamuoyunu bu vahşetin ve trajedinin derhal son bulması için göreve çağırıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu? İsrail ordusu, 23 Mart'ta Gazze'nin güneyinde 15 acil yardım görevlisinin öldürdü. Filistin Kızılayı'na ait ambulanslar, BM'ye ait bir araç ve Gazze Sivil Savunma Teşkilatı'na ait bir itfaiye aracından oluşan konvoy, Refah yakınlarında ateş altına alındı. Saldırıdan sadece bir kişi hayatta kaldı. Ordu ve İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, konvoyu Hamas’la ilişkilendirerek araçların "ışıkları kapalı ve şüpheli bir şekilde ilerledikleri" için hedef alındığını savundu. Ancak 6 Nisan’da olayın video kaydı ortaya çıktı. Saldırıda ölen bir kişiye ait olan telefonda bulunan görüntülerde, bölgedeki bir saldırı sonrası yaralılara yardıma çağrılan araçların ilerleyişi görülüyor. Tepe lambaları açık konvoya, durdukları anda hiçbir uyarı yapılmadan ateş açıldığı anlaşılıyor. Öldürülen 15 ilkyardım görevlisinin cesetleri, BM’nin de aralarında bulunduğu kuruluşların bölgeye güvenli bir şekilde erişememesi nedeniyle ancak bir hafta sonra bulunmuştu. İsrail, ateşkes anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesi ve ikinci aşamaya ilişkin müzakerelerin tıkanmasının ardından 18 Mart'ta Gazze'ye yönelik hava saldırılarını ve kara saldırılarını yeniden başlattı. Bölgedeki Hamas'ın kontrolündeki sağlık bakanlığının verilerine göre, o tarihten bu yana Gazze'de 1.200'den fazla kişi öldürüldü. İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten beri ise Gazze'de 50 binden fazla kişiyi katletti.

(HA)