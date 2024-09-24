TTB İnsan Hakları Kolu’ndan “mahpus sağlığına” dair açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnsan Hakları Kolu, hasta mahpuslar ve ceza infaz ertelemeleri ile ilgili değerlendirme yayımladı.

Değerlendirmede, cezaevlerinde sağlık hizmet sunumu açısından yaşanan zorluklara dikkat çeken hekimler, “sağlıklı olma halinin” önündeki engelleri sıraladı:

“Yeni infaz rejimi ile birlikte giderek yalnızlaşma ve tecride yol açan cezaevi tipleri mimarisi,

Çalışan personelin sosyal, ekonomik hakları, hizmet içi eğitimlerinde eksikler,

Koğuşlardaki kalabalık,

Mahpusların yeterli, besleyici öğünlerinin karşılanmaması,

Havalandırma hakkı, koğuş ve hücrelerde aydınlatma, yeterli güneş ve günışığından yararlanma hakkının sağlanmaması,

Temiz içme ve kullanma suyu, hijyen sorunları,

İletişim hakkının, kitap ve diğer yayınlara erişim hakkının engellenmesi.”

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) son raporuna göre, Nisan 2022 itibariyle tespit edilebildiği kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır hasta olmak üzere toplam 1517 hasta mahpus bulunuyor. Adalet Bakanlığının verilerine göre de 2018-2023 yılları arasında toplam 2 bin 258 mahpus cezaevlerinde yaşamını yitirdi.

“R tipi değerlendirmesi meslek etiğine aykırı”

Açıklamada, ATK tarafından “R tipi cezaevinde kalabilir” şeklinde düzenlenmiş raporların hekimlik meslek etiğine aykırı olduğu vurgulandı:

“Hekimler hastanın nerede kalacağı ile ilgili değil kapatılma mekanlarının fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak uygunluğu ile ilgili yorum yapabilirler. R tipi cezaevleri ceza erteleme için bir çözüm olarak sunulmamalıdır.

Her hastanın olduğu gibi cezaevinde olan tüm ağır hasta yaşlı ve engelli mahpusların hasta hakları, insan hakları ve vicdani tutum gereğince son günlerini yakınları ile birlikte geçirmesine yönelik tüm yasal düzenlemeler bir an önce yapılmalıdır.”