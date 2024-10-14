TTB: Hekimlerin özlük haklarını savunma eylemlerini destekliyoruz

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yıllardır toplumun sağlık hakkı ile hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük hakları için sürdürdüğü mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda, TTB, 19 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılması planlanan değişikliklere karşı düzenlenecek mitinge destek verdiğini açıkladı.

TTB’nin yaptığı açıklamada, mevcut iktidarın uyguladığı politikalar sonucunda ülke genelinde yaşanan ekonomik krizin, tüm emekçiler gibi hekimler ve sağlık çalışanları üzerinde de derin bir baskı yarattığı vurgulandı. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin, tüketim nesnesine dönüştürüldüğü ve değersizleştirildiği belirtilirken, bu sürece dur demek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Birleşik mücadele kaçınılmaz"

Açıklamada, bu uzun soluklu mücadelenin başarıya ulaşması için güçlü hekim buluşmalarının düzenlenmesi, taleplerin ortaklaştırılması ve sağlık emek-meslek örgütleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

TTB, demokratik bir ülke, emeğin hakkı ve toplumun sağlık hakkı için birleşik bir mücadelenin zorunlu olduğuna dikkat çekerek, hak arama eylemlerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük hakları ile toplumun sağlık hakkı için yürütülen her türlü mücadelede yanında olduklarını bir kez daha hatırlattı.

(EMK)