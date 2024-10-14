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Yayın Tarihi: 14 Ekim 2024 16:52
 ~ Son Güncelleme: 14 Ekim 2024 17:01
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TTB: Hekimlerin özlük haklarını savunma eylemlerini destekliyoruz

TTB, 19 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılması planlanan değişikliklere karşı düzenlenecek mitinge destek verdiğini açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, bir doktorun hasta ile görüşme anını gösteriyor. Görselde doktor, beyaz bir önlük giymiş ve elleri masanın üzerinde birbirine kenetlenmiş şekilde görülüyor. Masanın üzerinde bir stetoskop, bir tablet, bir dolma kalem ve klipsli bir evrak tahtası bulunuyor. Doktorun önünde bir bilgisayar açık durumda ve arka planda masada bazı kalemler ve kutular yer alıyor. Hastanın elleri de masanın diğer tarafında birbirine kenetlenmiş bir şekilde görünmekte, ancak hastanın yüzü kadrajda yer almıyor. Görüşme ortamı sade, profesyonel ve temiz görünüyor. Bu görüntü, bir sağlık muayenesi ya da tıbbi danışma sırasında çekilmiş olabilir.
Fotoğraf: Canva

Türk Tabipleri Birliği (TTB), yıllardır toplumun sağlık hakkı ile hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük hakları için sürdürdüğü mücadelesine devam ediyor.

Bu kapsamda, TTB, 19 Ekim 2024 tarihinde Ankara’da Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılması planlanan değişikliklere karşı düzenlenecek mitinge destek verdiğini açıkladı.

TTB’nin yaptığı açıklamada, mevcut iktidarın uyguladığı politikalar sonucunda ülke genelinde yaşanan ekonomik krizin, tüm emekçiler gibi hekimler ve sağlık çalışanları üzerinde de derin bir baskı yarattığı vurgulandı. Hekimlerin ve sağlık emekçilerinin, tüketim nesnesine dönüştürüldüğü ve değersizleştirildiği belirtilirken, bu sürece dur demek için hep birlikte hareket edilmesi gerektiği ifade edildi.

"Birleşik mücadele kaçınılmaz"

Açıklamada, bu uzun soluklu mücadelenin başarıya ulaşması için güçlü hekim buluşmalarının düzenlenmesi, taleplerin ortaklaştırılması ve sağlık emek-meslek örgütleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin büyük öneme sahip olduğu vurgulandı.

TTB, demokratik bir ülke, emeğin hakkı ve toplumun sağlık hakkı için birleşik bir mücadelenin zorunlu olduğuna dikkat çekerek, hak arama eylemlerini desteklemeye devam edeceğini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin özlük hakları ile toplumun sağlık hakkı için yürütülen her türlü mücadelede yanında olduklarını bir kez daha hatırlattı.

(EMK)

 

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İstanbul
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