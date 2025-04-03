TTB: hasta mahpusların sağlık hizmetlerine erişim hakkı engelleniyor

TTB (Türk Tabipler Birliği), İmamoğlu protestolarında tutuklananlar arasındaki çok sayıda hasta mahpusun sağlık haklarından mahrum bırakılmasının bir suç olduğunu duyurdu.

TBB, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonucunda başlayan protestolarda 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını ve 300’den fazla kişinin tutuklandığını yayınladığı açıklamada belirtti. Tutuklanan kişiler arasından 30’dan fazlasının ciddi sağlık sorunları olduğunu söyleyen TTB, tutukluların sağlık haklarının ihlal edildiğini söyledi:

“Bayram tatili süresinin düşünülmeden, gerekli tedbirler alınmadan ani bir kararla dokuz güne uzatılması ve bunun yoğun tutuklamaların yapıldığı döneme denk gelmesi, cezaevlerinde zaten kısıtlı olan sağlık hizmetlerine erişimde ciddi sorunlara yol açmıştır.”

"Hasta tutuklulara gerekli müdahale yapılmıyor"

TTB aynı koğuşta kalanlar arasında ateşli gribal enfeksiyonun yayıldığını ve vatandaşların hekime ulaşma taleplerinin karşılanmadığını belirtti ve şunları ekledi:

“Ayrıca tutuklular arasında tüberküloz, epilepsi, astım bronşit, kalp hastalığı gibi düzenli ilaç tedavisi gerektiren kronik hastalıklar ve acil müdahale gerektiren travmaya bağlı göz hasarı ve kemiklerde kırık gibi ciddi sağlık sorunları mevcuttur. Bu hastaların gerekli muayeneleri yapılmamakta, ilaçları ya hiç verilmemekte ya da düzensiz verilmekte, müdahale gerektiren planlamaları yapılmamaktadır. Gözlüğü kırılanların gözlük ihtiyacı karşılanmamaktadır.”

“Sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız”

TTB, tutukluların muayenelerinin tam teşekküllü hastanelerde yapılması, ilaçlarının hızla temin edilmesi, zamanında verilmesinin sağlanması gerektiğini vurguladı:

“Türk Tabipleri Birliği olarak tutukluların ve gözaltındaki vatandaşlarımızın sağlık hakkı ihlallerini yakından takip etmekte, ilgili kişilerin avukatları aracılığıyla gerekli bilgi ve belgelere ulaşarak sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunmaktayız. Yaşanan her türlü sağlık hakkı ihlalinin tarafımıza bildirilmesi gerekli müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için çok önemlidir.”

“Cezaevi yöneticileri, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve Emniyet Müdürlükleri bu suça ortak”

Açıklamada vatandaşların polis şiddetine ve kimyasal gazlara maruz kaldığını söyleyen TTB; vatandaşların sağlık hakkının ihlal edilmesi suçundan İçişleri ve Adalet bakanlıklarının, il ve ilçe emniyet müdürlüklerinin, sağlık müdürlüklerinin ve cezaevi yöneticilerinin sorumlu olduğunu söyledi:

“Suç teşkil eden, geri dönülmez kayıplara yol açabilecek uygulamalardan bir an önce vazgeçilmeli ve tutuklular sağlık hakkına kavuşturulmalıdır.”

(DT/EMK)