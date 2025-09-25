ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 25 Eylül 2025 14:55
 ~ Son Güncelleme: 25 Eylül 2025 15:19
2 dk Okuma

TTB: ‘Güvenlik soruşturması’ gerekçesiyle yaşatılan mağduriyetler son bulmalı

TTB, son kurada ataması yapılan yaklaşık 140 sağlık çalışanının tebligatlarının yayımlanmadığını bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TTB: ‘Güvenlik soruşturması’ gerekçesiyle yaşatılan mağduriyetler son bulmalı
Fotoğraf: TTB

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı’nın düzenlediği 124. dönem devlet hizmet yükümlülüğü kurasında 14 bini aşkın sağlık çalışanının yeni görevlerine atanmasına rağmen, bazı meslektaşlarının “güvenlik soruşturması/arşiv araştırması” gerekçesiyle mağduriyet yaşadığını açıkladı.

TTB, son kurada ataması yapılan yaklaşık 140 sağlık çalışanının tebligatlarının yayımlanmadığını bildirildi.

TTB, tebligat gecikmelerinin atama süreçlerini belirsizleştirdiğini, sağlık çalışanlarının maddi kayıplar yaşamasına neden olduğunu ve sosyal çevrelerinde eşitsizlik ile güvensizlik hissini artırdığını vurguladı.

Talepler

Birlik, kamu kurumlarında “güvenlik soruşturması/arşiv araştırması” uygulamasının eleme, sürgün ve kadrolaşma aracı haline gelmesini önleyecek düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

TTB ayrıca, Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına atıfta bulunarak, güvenliğe ilişkin düzenlemelerin Anayasa’nın hukuk devleti, eşitlik, ayrımcılık yasağı, insan onuru ve çalışma hakkı maddelerine uygun şekilde uygulanmasını istedi.

TTB Merkez Konseyi, açıklamasında son olarak, TTB’nin ve tabip odalarının her daim sağlık çalışanlarının yanlarında olacağını ve ihtiyaç halinde tabip odalarıyla iletişime geçebileceklerini hatırlattı.

Güvenlik soruşturması hakkında

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde uygulamaya konulan “güvenlik soruşturması” ya da resmî adıyla “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması”, kamu kurumlarında çalışacak kişilerin devlet güvenliği, kamu düzeni ve millî güvenlik açısından uygunluğunu incelemek amacıyla yapılan bir prosedür.

Söz konusu uygulama, özellikle polis, öğretmen, doktor gibi görevlerdeki personelleri kapsıyor.

Meclis’te muhalefetin oylarıyla reddedilen, 8 maddelik 'kamuya personel alımında uygulanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması' yasası, 2021 yılında Resmî Gazete’de yayımlandı.

Güvenlik soruşturması uygulamaları Türkiye’de özellikle 1980 darbesi ve 15 Temmuz 2016 sonrası süreçlerde, bazı meslek gruplarında yoğun bir biçimde kullanıldı. Darbe süreci ve sonrasındaki olağanüstü hâl (OHAL) dönemlerinde, kamu kurumlarında çalışan veya atanmak isteyen kişiler, çoğu zaman geçmişteki yargılanmaları, siyasi görüşleri, sendikal faaliyetleri veya sosyal ilişkileri gerekçe gösterilerek soruşturma kapsamına alındı.

Uygulama, sadece atanamama değil, işten çıkarılma, meslekten uzaklaştırma veya sürgün gibi mağduriyetlere de neden oldu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
türk tabipleri birliği güvenlik soruşturması ayrımcılık arşiv araştırması insan hakları Anayasa Mahkemesi
ilgili haberler
Güvenlik soruşturması yeniden AYM taşınıyor
9 Nisan 2021
/haber/guvenlik-sorusturmasi-yeniden-aym-tasiniyor-242216
Sağlık Emekçileri: Güvenlik Soruşturmasını Tamamlayın, İşimize Başlamak İstiyoruz
19 Kasım 2017
/haber/saglik-emekcileri-guvenlik-sorusturmasini-tamamlayin-isimize-baslamak-istiyoruz-191666
'Güvenlik soruşturması' yasalaştı
17 Nisan 2021
/haber/guvenlik-sorusturmasi-yasalasti-242620
Reddedilen 'Güvenlik soruşturması' teklifi yeniden oylanacak
1 Nisan 2021
/haber/reddedilen-guvenlik-sorusturmasi-teklifi-yeniden-oylanacak-241747
4 Yılda 5 Bin Kişi Hakkında Ulusal Güvenlik Soruşturması Yapıldı
29 Ağustos 2008
/haber/4-yilda-5-bin-kisi-hakkinda-ulusal-guvenlik-sorusturmasi-yapildi-109387
‘Güvenlik soruşturması’na öğretmenler de dahil edildi
7 Nisan 2021
/haber/guvenlik-sorusturmasi-na-ogretmenler-de-dahil-edildi-242042
AKP’nin “Güvenlik soruşturması” teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
31 Mart 2021
/haber/akp-nin-guvenlik-sorusturmasi-teklifi-muhalefetin-oylariyla-reddedildi-241692
Güvenlik Soruşturması Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
19 Aralık 2019
/haber/guvenlik-sorusturmasi-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-217362
AYM: Güvenlik Soruşturmasında Kişisel Verilere Ulaşılması Anayasa'ya Aykırı
28 Nisan 2020
/haber/aym-guvenlik-sorusturmasinda-kisisel-verilere-ulasilmasi-anayasa-ya-aykiri-223530
“Güvenlik soruşturması” TBMM’den geçti
7 Nisan 2021
/haber/guvenlik-sorusturmasi-tbmm-den-gecti-242092
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Güvenlik soruşturması yeniden AYM taşınıyor
9 Nisan 2021
/haber/guvenlik-sorusturmasi-yeniden-aym-tasiniyor-242216
Sağlık Emekçileri: Güvenlik Soruşturmasını Tamamlayın, İşimize Başlamak İstiyoruz
19 Kasım 2017
/haber/saglik-emekcileri-guvenlik-sorusturmasini-tamamlayin-isimize-baslamak-istiyoruz-191666
'Güvenlik soruşturması' yasalaştı
17 Nisan 2021
/haber/guvenlik-sorusturmasi-yasalasti-242620
Reddedilen 'Güvenlik soruşturması' teklifi yeniden oylanacak
1 Nisan 2021
/haber/reddedilen-guvenlik-sorusturmasi-teklifi-yeniden-oylanacak-241747
4 Yılda 5 Bin Kişi Hakkında Ulusal Güvenlik Soruşturması Yapıldı
29 Ağustos 2008
/haber/4-yilda-5-bin-kisi-hakkinda-ulusal-guvenlik-sorusturmasi-yapildi-109387
‘Güvenlik soruşturması’na öğretmenler de dahil edildi
7 Nisan 2021
/haber/guvenlik-sorusturmasi-na-ogretmenler-de-dahil-edildi-242042
AKP’nin “Güvenlik soruşturması” teklifi muhalefetin oylarıyla reddedildi
31 Mart 2021
/haber/akp-nin-guvenlik-sorusturmasi-teklifi-muhalefetin-oylariyla-reddedildi-241692
Güvenlik Soruşturması Teklifi Komisyonda Kabul Edildi
19 Aralık 2019
/haber/guvenlik-sorusturmasi-teklifi-komisyonda-kabul-edildi-217362
AYM: Güvenlik Soruşturmasında Kişisel Verilere Ulaşılması Anayasa'ya Aykırı
28 Nisan 2020
/haber/aym-guvenlik-sorusturmasinda-kisisel-verilere-ulasilmasi-anayasa-ya-aykiri-223530
“Güvenlik soruşturması” TBMM’den geçti
7 Nisan 2021
/haber/guvenlik-sorusturmasi-tbmm-den-gecti-242092
Sayfa Başına Git