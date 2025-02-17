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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 14:56
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 15:01
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TTB “Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen milletvekilini istifaya davet etti

AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, sağlıkta aksamanın sorumlusu olarak sağlık çalışanlarını gösterdi. TTB “Kendini milletin vekili değil sahibi gibi gören kibirli anlayışın yansıması’’ dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TTB “Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen milletvekilini istifaya davet etti

AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, hafta sonu Pınarhisar’da bir aile hekimi inşaatının temel atma törene katıldı.

Buradaki konuşmasında sağlık sistemindeki aksamalardan sağlık çalışanlarını sorumlu tuttu. Hastalara çalışanları hedef gösterdi.

Sarıçam, "Biz doktor değiliz, hemşire değiliz. Üzerimize düşeni yaptık. Memnuniyetsizlik varsa vatandaşa da şunu söylerim: 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak hizmeti sundum, vermeyen onlar' diye kışkırtırım" ifadelerini kullandı.

Suçlu gazeteciler oldu

Sarıçam, konuşmasının gündem olması sonrası X’ten bir metin yayınladı. Sarf ettiği sözlerin şakadan ibaret olduğunu söyleyen Sarıçam, suçu ‘’konuşmasının belli bir bölümünü kesip paylaşan’’ gazetecilere attı.

Sarıçam, konuşma videosunda oynama yapıldığını, yaşananların bilinçli bir çarpıtma ve siyasi hamle olduğunu iddia eti. Kamuoyunun bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

TTB: Sarıçam suçu teşvik etmektedir

Konuşmadan dolayı İstanbul Tabip Odası, Türk Tabipleri Birliği, Hekim Birliği başta olmak üzere birçok sağlık kuruluşu Sarıçam’ı istifaya davet etti.

TTB, Sağlık Bakanlığı’nı AKP milletvekili Sarıçam ile ilgili yaptırımlar için girişimde bulunmaya, sağlıkta şiddet ile etkili bir şekilde mücadele etmeye çağırdı.

TTB’nin yaptığı açıklamada, ‘’Sağlığı yönetenlerin bir halk sağlığı sorunu haline getirdikleri sağlıkta şiddetle mücadele etmemeleri bir gerçek olarak ortada iken, bu türden kışkırtmalarla işlenecek suçlara ortak oldukları da açıktır. Ahmet Gökhan Sarıçam açıkça ifade ettiği gibi halkı sağlık çalışanlarına karşı kışkırtarak suç işlemekte, suçu teşvik etmektedir.’’ cümleleri yer aldı.

Sağlık Bakanlığı: Vatandaşın ve çalışanın memnuniyetini gözetiyoruz

Konuya ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanlığı’ndan geldi. Sarıçam’ın karşısında yer almayan Bakanlık, itidal çağrısı yaptı.

Toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarıyla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğini belirten Bakanlık “Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz.” dedi.

Muhatabın özür dilediğini ve yanlış anlaşıldığını açıkladığını kaydetti.

(NK/HA)

Haber Yeri
İstanbul
sağlık Ahmet Gökhan Sarıçam
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