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HABER
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2023 20:42
 ~ Son Güncelleme: 4 Ekim 2023 01:10
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HEKİM GÖÇÜ DİNMİYOR

TTB: "Eylül'de her iş günü 15 hekim yurt dışına yöneldi"

TTB hekimlerin yurt dışında çalışmak için gerekli "İyi Hal Belgesi" başvurularının artarak sürdüğünü açıkladı. 2023'ün ilk dokuz ayında 2 bin 285 hekim belge talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/03/ttb-acikladi-eylul-de-her-is-gunu-15-hekim-yurt-disina-yoneldi.jpg

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yurt dışına gitmek isteyen hekim sayısının Eylül'de de artmayı sürdürdüğünü açıkladı. 

TTB'nin yayımladığı istatistiklere göre Eylül'de her iş gününde 15 hekim yurtdışında çalışmak için gereken "İyi Hal Belgesi" için başvurdu. 2023'te yalnızca Eylül'de 321 başvuru yapıldı ve yılın ilk 9 ayında belge alan doktor sayısı da 2 bin 285’e yükseldi.

Sağlıkta şiddet ve gelecek kaygısı

Sözcü gazetesinden Latif Sansür'ün sorularını yanıtlayan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, "Genç hekimlerin gitme nedenleri [arasında] sağlıkta şiddet ön planda yer alırken, orta yaş[lılardaysa] ekonomi ve çocuklarının geleceği endişesi baskın çıkıyor.” dedi.

Prof.Bulut, "her gün ortalama 10 doktorun gitmek için başvur[duğunu]" ve yıl sonuna kadar giden doktor sayısının 3 bini geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi. 

Avrupa'dan sonra Kore ve Dubai

Prof. Bulut, başlangıçta Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yoğunlaşan hekim göçünün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kore’ye de yöneldiğini belirtti. 

Bulut'a göre,  “son dönemde halk sağlığı uzmanları sık başvurmaya başladı. Bu da yabancı ülkelerin ileriye yönelik koruyucu hekimlik ve halk sağlığını önemli bulduğunu ve bu alanda istihdamı arttırdığını gösteriyor.” dedi.

Gidenlerin nitelikleri

TTB verilerine göre 2023'te "İyi Hal Belgesi" alanların yüzde 40'ını uzmanlar, geri kalanlarının ise pratisyen hekimler oluşturuyor. Yurt dışına en fazla yönelen ihtisas alanlarıysa sırasıyla tıbbi patoloji, tıbbi biyokimya, beyin ve sinir cerrahisi, göğüs hastalıkları, adli tıp, iç hastalıkları, kadın hastalıkları, nöroloji, fizyoloji ve genel cerrahi.

(AEK)

TTB İyi hal belgesi Yurt dışına giden hekimler hekim göçü
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