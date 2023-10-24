TTB: Eril şiddete karşı öfkeliyiz

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yayınladığı açıklama ile Mersin’de kadın intörn hekime yönelik erkek şiddetini ve kocasının hemşire Ayfer Kaya'yı öldürmesini protesto etti.

bianet Erkek Şiddeti Çetelesi ne söylüyor

“Cezasızlık erkekleri cesaretlendiriyor”

Açıklamada şöyle denildi:

“Kadın düşmanı politikalar, cezasızlık eril şiddeti cesaretlendirmeye devam ediyor. 23 Ekim 2023 tarihinde Mersin’in Mut ilçesinde hemşire Ayfer Kaya, uzaklaştırma kararı olan boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından çalıştığı hastanenin yanındaki özel otoparkta vahşice katledildi.”

“Aynı gün Mersin Üniversitesi KYK Yurdu yakınında kadın intörn hekim, bir erkek tarafından 6 el ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı ve şu anda yoğun bakımda hayat mücadelesi veriyor.”

“Son bir yılda erkek şiddeti nedeniyle kaybettiğimiz sağlık çalışanı kadınlar, Ömür, Melek, Emine ve şimdi Ayfer… Kadınlar artık yalnızca evlerde kapalı alanlarda değil güpegündüz sokakta, kamu kurumlarında, yaşatmak için gittikleri işyerlerinde katlediliyor.”

“Kadını ve kazanılmış haklarını yok sayan, sahiplenilmesi gereken bir mal gibi gören kadın düşmanı erkek egemen politikalar, alınmayan koruyucu önlemler, işletilmeyen düzenleyici mekanizmalar ve cezasızlık politikaları hayatımızın her alanını kuşatmaya devam ediyor.”

“Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde en etkili uluslararası sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi ve 6284 sayılı yasanın tartışmaya açılması ise kadınlara yönelik şiddetin yaygınlaşmasında belirleyici rol oynuyor.”

“Ayrıca aynı gün iki erkeğin de kadınlara saldırmak için ateşli silah kullanması tesadüf değil. Bireysel silahlanmaya yönelik hiçbir denetim mekanizması olmaması, silaha erişimin giderek daha kolaylaşması, siyasetçilerden başlayarak silah kullanımını özendiren pratikler sergilenmesi dün yaşananların habercisi oldu.”

“Üzgün ve öfkeliyiz. Ama kararlıyız da. Bir kişi daha eksilmemek için, evde sokakta işyerinde bulunduğumuz her yerde eril şiddete karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Erkek Şiddeti Çetelesi

(EMK)