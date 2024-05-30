TTB: Diyaliz işlemi yapılan hastaların ölümüyle sonuçlanan olayın takipçisiyiz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize giren hastaların rahatsızlanması ve 3’ünün hayatını kaybetmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

TTB, Sağlık Bakanlığı’nın diyaliz hastalarını ve toplum sağlığını tehlikeye atan bu durum hakkında kamuoyuna henüz yeterince bilgilendirici bir açıklama yapmadığını belirtti.

Açıklamada, diyalizle ilgili yapılması gereken denetim çalışmaları da yer aldı.

Türk Tabipleri Birliği, “sağlık skandalı” olarak tanımladığı olayı takip ettiğini, bugüne kadar sağlık müdürlüğü, valilik ve Sağlık Bakanlığı ile görüşme çabalarının sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisinin ardından rahatsızlanan ve Antalya'ya sevk edilen hastalardan 87 yaşındaki Saniye Aksöz ve 70 yaşındaki Mustafa Demir hayatını kaybetti. 25 Mayıs'ta diyaliz tedavisi alan 33 hasta rahatsızlanmış, hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da ve biri Denizli'de tedaviye alınmıştı. Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi önlem amacıyla kapatılarak, adli ve idari tahkikat başlatıldı.

30 hastanın tedavisi devam ediyor

Yazılı açıklamada, olayın seyri şöyle anlatıldı:

“25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazıları baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu.

Hastaneye gelemeyecek durumdaki hastalar ise ambulanslarla hastaneye getirildi.

O gün içerisinde diyaliz merkezinde tedavi olan 33 hastanın 23’ü Antalya’da, 6’sı Afyonkarahisar’da, 3’ü Isparta’da, 1’i de Denizli’de tedaviye alındı.

Bu hastalardan ilk önce 14’ü entübe edildi, entübe edilen hastalardan 11’i normal solunuma başladığı için entübasyondan ayrıldı, 3’ünün entübe vaziyette tedavisine devam edildi.

Entübe olan üç hasta, önceki gün ve bugün hayatını kaybetti. 30 hastanın ise tedavisi devam ediyor.”

(AS)