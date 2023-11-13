TTB'den Sağlık Bakanlığı'na "şeffaflık" çağrısı

Doktorların Türkiye'yi terk etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı "para" anlamındaki el işareti için Türk Tabipleri Birliği (TTB) "utanıyoruz" dedi.

TTB, konuya dair bugün de “İyi Hal Belgeleri Verilerimizde Gösterdiğimiz Şeffaflığı Sağlık Bakanlığı'ndan da Bekliyoruz” başlıklı bir açıklama yayınladı.

Göç olgusu

“Sağlık Bakanı’nın Meclis bütçe görüşmeleri sırasında hekimlerin yurtdışına gidişlerinde ekonomik nedenleri öncelediğini iddia etmesi ve bu iddiasını utanç verici bir şekilde ifade etmesi, tüm hekimleri incitmiştir” denilen açıklamada şunlara dikkat çekildi:

“Öncelikle belirtmek gerekir ki; yurtdışında hekimlik yapabilmek için Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) veya Sağlık Bakanlığı’ndan çeşitli belgeler alınabilmektedir. Beklendiği üzere hekimlerin etik geçmişini önemseyen birçok ülke, yalnızca TTB’nin düzenlediği “iyi hal” belgesini kabul etmektedir."

"Hangi belgenin ne kadar önemsendiği ise ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla bakanın belirttiği ülkeler (Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar) Sağlık Bakanlığı’nın verdiği belgeler ile yetiniyor olabilir.”

“Kesin olan; TTB olarak her ay başında güncelleyerek paylaştığımız iyi hal belgesi sayısına bakanın verdiği sayıyı ve yurtdışında mesleği dışında çalışan hekimlerin sayısını da eklediğimizde, göç olgusu çok daha çarpıcı boyutlara ulaşmaktadır.

Biz, TTB olarak; her zaman açıklıktan ve şeffaflıktan yana olduğumuzu, üzerimize düşenleri yaptığımızı ve yapacağımızı, bu bağlamda iyi hal belgelerine ilişkin her türlü veriyi -Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na (KVKK) uymak kaydıyla- şeffaf şekilde paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın iyi hal belgeleri ile ilgili bilgi isteyen yazısının kurumumuza ancak bugün (13 Kasım 2023) ulaştığına dikkat çekiyor, gerekli bilgileri -yine KVKK’ye uymak ve isim vb. herhangi bir kişisel bilgiyi paylaşmamak kaydıyla- hem kendileriyle hem de kamuoyuyla paylaşacağımızı ifade ediyoruz.”

“Pandemi döneminde dahi salgına dair verileri sağlıklı ve şeffaf şekilde paylaşmamış, mahkeme kararlarına rağmen şiddet verilerini halen TTB’ye iletmemiş Sağlık Bakanlığı’nı da aynı hassasiyetle davranmaya; hekimleri aşağılamak yerine gerçek veriler ve sorunlar ile bir an önce yüzleşerek çözüm üretmeye davet ediyoruz.”

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(EMK)