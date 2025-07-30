TTB'den Murat Çalık için rapor: Acil önlem alınmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Bilim Kurulu, CHP'li belediyelere yönelik tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde tutulmasına yönelik eleştirilerin hedefinde yer alan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık hakkında kapsamlı bir tıbbi değerlendirme raporu yayımladı.

Kurul, Çalık’ın geçirdiği ağır hastalıklar, mevcut sağlık durumu ve cezaevi koşullarının yol açtığı riskler nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini bildirdi.

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TTB Bilim Kurulu raporu, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu ve TTB Merkez Konseyi 2’nci Başkanı Dr. Pınar Saip tarafından kamuoyuna duyuruldu. Açıklamaya Merkez Konsey Başkanı Dr. Alpay Azap, Dr. Ali Osman Karababa, Dr. Nilüfer Ustael, Dr. Ümit Biçer, Dr. Taner Gören, Dr. Nadir Arıcan ile çevrimiçi olarak Prof. Dr. Serap Erdoğan Taycan, Dr. Güzide Elitez, Dr. Ali Karakoç ve Dr. Ali Kanatlı katıldı.

"Cezaevi koşulları sağlığını tehdir ediyor"

Bilim Kurulu değerlendirmesinde Mehmet Murat Çalık’ın geçmişte Akut Myeloid Lösemi (AML) ve Mukoepidermoid Kanser (MEK) tedavisi gördüğüne, son üç buçuk ayda yaklaşık 20 kilo verdiğine ve mevcut durumda nüks riski, mide kanaması, kalp krizi ve yeni kanser gelişimi dahil ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Kurul, "Cezaevi koşulları Çalık’ın yaşam hakkı ve sağlık hakkı açısından ciddi risk taşımaktadır. Cezaevinde kalması uygun değildir" tespitinde bulundu.

"ATK önerileri yerine getirmedi"

Bilim Kurulu, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun Mehmet Murat Çalık için üniversite hastanesinde yatışla birlikte ileri tetkik ve tedavi gerektiğine ilişkin önerisinin yerine getirilmediğini, bunun yerine tekrar cezaevine gönderildiğini belirtti. Bu sürecin hasta açısından hem fiziksel hem de psikolojik yıpranmayı artırdığı vurgulandı.

"Stres ağırlığın seyrini ağırlaştırabilir"

Açıklamada, cezaevi koşullarının yarattığı stresin mevcut kanserin nüksetme ihtimalini artırdığı, yeni hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabileceği belirtildi. Ayrıca yapılan psikiyatrik değerlendirmelerde uyum bozukluğu, depresyon ve kaygı belirtileri tespit edildiği ifade edildi.

"Tutukluluk ölçüsüz ve hak ihlali niteliğinde"

TTB Bilim Kurulu, Mehmet Murat Çalık’ın mevcut sağlık koşulları altında cezaevinde tutulmasının ölçüsüz ve orantısız olduğunu, Anayasa’nın 17. maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2. ve 3. maddelerinin ihlali anlamına gelebileceğini belirtti. Kurul, "Tutukluluk, ceza muhakemesi açısından gerekli bir tedbir olmaktan çıkmıştır" değerlendirmesini yaptı.

"Tutuksuz yargılama hakkı tanınmalı"

Sonuç olarak, TTB Bilim Kurulu Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluk halinin derhal sonlandırılarak sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin sağlanması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, "Tutuklu yargılamanın istisna olması gerektiği, Anayasa ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde tutuksuz yargılama yolunun açılması şarttır" denildi.

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(AB)