TTB'den muhalefete: 'Ne önersek reddediliyor’ rahatlığına sığınmayın

Türk Tabipleri Birliği (TTB ) Merkez Konsey’i ve Okul Sağlığı Çalışma Grubu, ücretsiz okul yemeğine ilişkin açıklama yaptı.

TTB’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’deki bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm oranları hatırlatıldı.

Artan yoksulluğun ve sağlıklı gıdaya erişimin gün geçtikçe zorlaştığı vurgulanan açıklamada, çocukların sadece “tokluk” hissettiren gıdalar tükettikleri ifade edildi.

Açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi:

“2023 yılında, 2022 yılına göre hem bebek ölümleri hem de beş yaşın altındaki çocuk ölümleri artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran 2024’te açıklanan ölüm istatistiklerine göre; bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden ‘bebek ölüm hızı’, 2022 yılında binde 9,2 iken, 2023 yılında binde 10’a yükseldi.

Çocukların sağkalımını; temel eşitsizliklerin (gelir, eğitim barınma gibi) yanı sıra sağlıkta yaşanan eşitsizlikler olmak üzere birçok etmen belirliyor. Gelir dağılımı ve sağlık eşitsizlikleri hem doğrudan hem de dolaylı olarak erken çocuklukta bodurluk artışı; okul çağında ise öğrenmeyi de etkileyen beslenme yetersizlikleri, sık hastalanma, okuldan kopma gibi sorunlara yol açmıştır.

“Ücretsiz okul yemeği şart, boş mideyle eğitim veremezsiniz”

"Çocuklar sık enfeksiyona yakalanıyorlar"

Ekonomik koşulların giderek kötüleştiği günümüz koşullarında aileler için öncelik daha önce çocuğun eğitimi iken, artık gıda ve barınma ihtiyacı olmuştur. Giderek daha çok sayıda çocuk okulunu bırakıp çalışmak zorunda kalıyor.

Aileler, karbonhidrata dayalı hem ucuz hem doyurucu gıdalar tercih etmek zorunda kalmaktadır. Çocuklar gelişimleri için gerekli olan temel besin öğelerini alamamakta, kaloriyi tamamlasa bile gerekli öğeler alınmadığı için vücutta bazı eksiklikler oluşmaktadır. Bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

Çocuklarda son yıllarda demir eksikliği, obezite, protein eksikliğinden kaynaklanan malnütrisyon dediğimiz beslenme bozuklukları daha çok görülüyor. Sık enfeksiyona yakalanıyorlar, kolay iyileşemiyorlar.

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"MEB, bodurluğa hiç değinmiyor"

Çocuklarda beslenme yetersizlikleri yanı sıra buna bağlı hastalıkların da önlenmesi ve yaşam niteliğinin artırılması için hükümetlerce besin, beslenme ve sağlık politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi, ücretsiz yemek hakkının gündeme getirilip uygulanması gerektiği açıktır.

Her dört çocuktan birinin okula aç gittiği ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı, bu dönem (2023-2024) öncesinde ise ikili eğitim yapan okullardaki taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ücretsiz yemek hakkına son vermiştir.

Mevcut Milli Eğitim Bakanı, 2024 yılı bakanlık bütçesini açıklarken okullarda obezite mücadelesi programına dikkat çekse de bodurluk sorununa ve ücretsiz okul yemeği konusuna hiç değinmemiştir.

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"Ücretsiz okul yemeği ivedilikle başlamalı"

Çocukların en temek hakkı olan sağlıklı beslenme ve psikososyal açıdan tam bir iyilik halinde eğitim alabilme yolunda, ücretsiz bir öğün okul yemeği programlarına sosyoekonomik olarak dezavantajlı okullardan ivedilikle başlanması, hak temelli müdahalelerle çocuk sağlığının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Muhalefet partilerinin ‘Ne önersek reddediliyor’ rahatlığına sığınmaksızın, çocukların ücretsiz beslenme hakkını temin edecek ve bu alandaki yatırımları artıracak her türlü girişimi sürekli ve kademeli olarak Meclis gündeminde tutmasını gerekli görüyoruz. Kamuoyu ve sivil toplum da buna destek olacaklardır."

ÇOCUK VE GENÇ PSİKİYATRİSTİ FIRAT HAMİDİ "Çocukların iyi beslenmelerini sağlamak bir devlet politikası olmalı"

(RT)