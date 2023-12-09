TTB'den Koca'ya: TTB hekim haklarını koruma görevinden hiçbir zaman geri durmadı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gün (7 Aralık) Kabine toplantısının ardından ilişkin yaptığı açıklamaya yanıt verdi.

Bakan Koca, gazetecilerin TTB ile ilgili sorusuna üzerine, “Hekim haklarının ve saygınlığının mücadele yeri sendikalarda değil esas tabip odalarında olmalıdır. Tabip odalarının amacı, sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olmalıdır. Bütün hekim arkadaşlarımı, amacı sadece hekim hakları ve saygınlığını korumak olması gereken tabip odalarını desteklemeye davet ediyorum" dedi.

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TTB, Koca’nın açıklamasına "'Emek Bizim Söz Bizim' sloganıyla hekim hakları için yaptığımız 'Beyaz Eylemler' sonucunda 'Beyaz Reform' başlatmak zorunda kalan Sağlık Bakanı Koca; TTB’nin hem hekim haklarını hem de toplum sağlığını koruma görevinden hiçbir zaman geri durmadığını unutmuş görünüyor. Sayın Koca’nın bir özel hastane zinciri patronu kimliğinin de yol açtığı bu 'küçük' unutkanlıklarına karşın tüm hekimleri tabip odalarını desteklemeye çağırmasını olumlu buluyor; örgütlenme hakkının, seçme-seçilme hakkı ve seçilmişlere saygıyı beraberinde getirmesi gerektiğinin altını çiziyoruz” paylaşımıyla cevap verdi.

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(RT)