KADIN
Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2025 13:15
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 13:22
2 dk Okuma

TTB'den kadın hastasına ayrımcılık yapan erkek doktora tepki: Hekimlik andı ile bağdaşmıyor

TTB, toplumun mesleğe güvenini zedeleyen bu tür ihlallere karşı disiplin soruşturmalarının titizlikle yürütüleceğini ve gerekli yaptırımların uygulanacağını da kamuoyuna duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TTB'den kadın hastasına ayrımcılık yapan erkek doktora tepki: Hekimlik andı ile bağdaşmıyor

Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli doktor Hasan Hüseyin Uysal’ın, kıyafetini “açık” bulduğu bir hastayı muayene etmeyi reddetmesine tepki yağdı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Uysal’ın, kendisine neden muayene edilmediğini soran hastaya “Çıplak geleni muayene etmem” dediği duyuldu.

Sağlık Bakanlığı, doktor hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tartışmalı paylaşımlar gündemde

Yaşanan olayın ardından Uysal’ın geçmişte yaptığı paylaşımlar da gündeme geldi. Aynı zamanda İHH Konya İl Başkanı olan Uysal’ın, 13 yaşındaki çocukların evlenmesini savunduğu ifadeleri ortaya çıktı. Uysal’ın sosyal medya hesabında “Kendi iradesiyle evlenmek istemişse, 13 yaş konusunda kimsenin itiraz etmemesi gerekmez mi?” sözleri tepki çekti.

Uysal’ın kadınların giyimine ilişkin hakaret dolu paylaşımlar yaptığı da belirlendi. 2022 yılında yaptığı bir yorumda “Göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları açık tipler türedi. Bu teşhir, beden satmaya giden yol değil mi? Cariyeler örtünmezmiş, cariye mi bunlar!” ifadelerini kullandığı, ayrıca CHP’li Fikri Sağlar’ın kadınların giyimine yönelik eleştirisine yanıt olarak kadınlar için “f…şe gibi giyinenler” sözlerini sarf ettiği görüldü.

TTB: Hekimlik andı ihlal edildi 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yaptığı yazılı açıklamada, olayın meslek etiği ve hekimlik andıyla bağdaşmadığını vurguladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde sosyal medyada bazı hekimlerin meslek ahlak kuralları ile bağdaşmayan, insan onuruna ve kişilik haklarına saygısız ve ayrımcı açıklama ve tutumlarını görmek, halkın sağlığı için çalışan tüm hekimleri üzmüştür. Hekimler, sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumak ve insan onuruna saygı göstermekle yükümlüdür. ‘Görevimle hastam arasına; yaş, inanç, etnik köken, cinsiyet, politik düşünce, cinsel yönelim ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime’ diye söz veren hekimlik andı açıkça ihlal edilmiştir.”

TTB, toplumun mesleğe güvenini zedeleyen bu tür ihlallere karşı disiplin soruşturmalarının titizlikle yürütüleceğini ve gerekli yaptırımların uygulanacağını da kamuoyuna duyurdu.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
erkek şidderi kıyafetime karışma Konya'da ayrımcılık yapan doktor
