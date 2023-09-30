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YAŞAM
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2023 17:35
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2023 17:39
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ADANA ERZİN HASTANE BAŞHEKİMİ COVID-19'DAN ÖLDÜ

TTB'den Covid-19 uyarısı

“Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/09/30/ttb-den-covid-19-uyarisi.jpg

Türk Tabipler Birliği (TTB), Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, tedavi gördüğü hastanede öldüğünü açıklayarak Eris varyantına ilişkin uyarı yaptı. 

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"Artış var"

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mahmutluoğlu'nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü belirtildi.

TTB'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Covid-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak Covid-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir."

"Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyor ve tekrarlıyoruz:

"Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır." (EMK)

sağlık bakanı covıd-19
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