TTB'den Covid-19 uyarısı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, tedavi gördüğü hastanede öldüğünü açıklayarak Eris varyantına ilişkin uyarı yaptı.

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TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mahmutluoğlu'nun Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü belirtildi.

TTB'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Covid-19 PCR testi negatif olmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak Covid-19 ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kalınma sıklığı artış göstermektedir."

"Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, Covid-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Meslektaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyor ve tekrarlıyoruz:

"Eris varyantına karşı koruyuculuğu yüksek aşıların kullanıma girmesine yönelik girişimler en kısa sürede yapılmalı; el yıkama alışkanlığının korunması, kamusal alanların temizliğinin sağlanması, kapalı ve kalabalık alanlarda ve sağlık kurumlarında maske kullanılması, doğru bilgilerin şeffaf bir biçimde paylaşılması gibi halk sağlığı önlemleri alınmalıdır. Unutmayalım; kapalı ortamlarda maske, bizi ve sevdiklerimizi koruyacaktır." (EMK)