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Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2024 17:44
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 17:49
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TTB'den "bozkurt" işareti açıklaması: Politik kimliklerini bir kenara bırakmaları gerekiyor

TTB, 4 doktorun ameliyatta 'bozkurt' işareti yaptığı fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada hekimlik ilkeleri hatırlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TTB'den "bozkurt" işareti açıklaması: Politik kimliklerini bir kenara bırakmaları gerekiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada yayınlanan ve 4 doktorun ameliyat esnasında 'bozkurt' işareti yaptıkları fotoğrafa ilişkin açıklama yaptı.

TTB tarafından paylaşılan "Hekimler sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumalıdır" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

"Son zamanlarda basında ve sosyal medyada hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini belirten çeşitli işaretler yaptıkları görüntüler yayımlanmaktadır. Hekimlerin, tıpkı toplumun diğer üyeleri gibi, farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmaları doğaldır. Hekimler ülkede ve dünyada gelişen olayların politik doğasına karşı kişisel olarak tutum almakta da doğal olarak özgürdür."

"Hekimler, meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumakla yükümlüdür. Meslek ahlakı kurallarını ve ifade ettikleri değerleri deyim yerinde ise 'gözümüz gibi koruma' özenimiz de buradan kaynaklanmaktadır. Toplum da tıpkı hekimler gibi farklı kişisel değerlere ve politik kimliklere sahip bireylerden oluştuğu için, ancak güven duyulması halinde sağlık sorunları için hekimlere başvurulacak, tüm bilgiler rahatlıkla paylaşılabilecek ve meslek hakkıyla uygulanabilecektir. Bu nedenle hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimlikleri de dahil olmak üzere kişisel değerlerini bir yana bırakmaları, gerek kendilerine gerekse de tıp kurumuna karşı güvenin sarsılmasına yol açabilecek her türlü söz ve davranıştan kaçınmaları gerekmektedir."

"Söz konusu görüntülerin bu yükümlülüklerle bağdaşmadığı, güveni zedeleyici nitelikte olduğu açıktır. Gerek hekimlere gerek hekimleri istihdam eden kurumlara, toplum sağlığı açısından son derece önemli olan 'hekimin yansızlığı' ilkesini ve güveni koruma yükümlülüğünü bir kez daha anımsatıyoruz."

(EMK)

İNSAN HAKLARI bozkurt işareti
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