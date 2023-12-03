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Yayın Tarihi: 3 Aralık 2023 11:13
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2023 11:28
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TTB'den birçok ilde eylem: "TTB susmadı, susmayacak"

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Urfa, Antep, Diyarbakır, Adana, Mardin, Van, Muğla, Batman ve Adıyaman’da düzenlenen basın açıklamalarında; “Hekimlik yargılanamaz, TTB susturulamaz” denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/03/ttb-den-bircok-ilde-eylem-ttb-susmadi-susmayacak.jpg

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin görevden alınması kararının ardından 1 ve 2 Aralık tarihlerinden birçok ilde tabip odaları ile emek ve demokrasi güçlerinin çağrılarıyla basın açıklamaları düzenlendi.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Urfa, Antep, Diyarbakır, Adana, Mardin, Van, Muğla, Batman ve Adıyaman’da düzenlenen basın açıklamalarında; “Hekimlik yargılanamaz, TTB susturulamaz”, “Hekimler susmaz, TTB susturulamaz”, “Hukuku, adaleti ve TTB’yi savunuyoruz” yazılı pankartlar açıldı.

Açıklamalarda “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz”, “Direne direne kazanacağız”, “TTB susmadı, susmayacak”, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” sloganları atıldı. TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten de Ankara’da düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Yapılan açıklamalarda, hukukun üstünlüğünün tümüyle rafa kaldırıldığı ve anayasasızlaşma sürecine kapı aralandığı ve iktidarın demokratik kamuoyuna yönelik saldırılarının tırmandığına vurgu yapıldı.

TTB Merkez Konseyi’nin görevden alınmasıyla sonuçlanan sürecin de bunun bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

TTB’nin sadece sağlık politikalarının geliştirilmesi için değil; özgürlük, demokrasi, adalet için de mücadele ettiği belirtilen açıklamalarda TTB’nin bugün olduğu gibi bundan sonra da hem toplum sağlığı hem de meslektaşlarının ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.(AÖ)

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