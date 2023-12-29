TTB'den anket: Hekimlerin yüzde 94'ü 'şiddeti politikacıların söylemleri artırıyor' dedi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kasım-Aralık 2023 "Hekimlerin Çalışma Koşulları, Ekonomik Sorunları ve Şiddet Hakkındaki Değerlendirmeleri" başlıklı anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada ilk olarak konuşan TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, sağlıkta şiddet eğiliminin arttığını belirtti.

Şiddet nedeniyle hekimlerin artık Türkiye’de görev yapmak istemediklerini söyleyen Korur- Fincanı, "AKP iktidarı sağlığı sermayeye teslim ediyor” dedi.

Anketin sonuçlarını açıklayan TTB Merkez Konsey üyesi Alican Bahadır ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Beyaz Reform" açıklamasına hatırlattı ve sözü edilen "reformun" sonuçlarını görmek için anket yaptırdıklarını söyledi.

Araştırmaya bin 502 hekimin katıldığını belirten Bahadır, katılanların yüzde 79’unun TTB üyesi hekimler olduğunu ifade etti.

Yüzde 59'u son bir yılda şiddete maruz kaldı

Bahadır, ankete katılanların yüzde 59’unun son bir yıl içerisinde hasta veya yakınlarından fiziksel veya sözel şiddet gördüğünü, yüzde 69’unun son bir yıl içerisinde çalıştığı ortamda sözel veya fiziksel şiddet olayına şahit olduğunu söyledi.

Yüzde 91’inin ise yetkililer tarafından kendilerine sağlıkta şiddet açısından güvenli bir çalışma ortamının sağlanmadığını ifade ettiğini belirten Bahadır, Beyaz Reform'un hekimlere ve sağlık ortamına derman olmadığını vurguladı: "Çözüme giden yol ise TTB ve sağlık emek meslek örgütlerinin haklarımız için oluşturduğu talepleri birlikte mücadele ederek hayata geçirmektedir.”

Bahadır, anketin sonuçlarına ilişkin şunları dedi:

>> "Çalışma şartlarınızın yoğunluğu nedeniyle hastalarınızla veya işinizle yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğinizi düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 64’ü "evet" dedi. 2021 Eylül anketinde bu oran yüzde 68’di. >> "Daha önceden hasta veya yakını tarafından sözel veya fiziksel şiddet gördünüz mü?" sorusuna katılımcıların yüzde 87’si "evet" yanıtı verdi. 2021 Eylül anketinde bu oran yüzde 83’tü. >> "Eğer daha önceden sözel veya fiziksel şiddet gördüyseniz, sonrasında Beyaz Kod veya ilgili mercilere şikayet bildiriminde bulundunuz mu?" sorusuna katılımcıların yalnızca yüzde 36’sı "evet" yanıtı verdi. 2021 Eylül ayındaki ankette bu soruya "evet" yanıtı verenlerin oranı yüzde 43’tü. >>Hekimler “Ay sonu geldiğinde aylık gelirinizin ne kadarı cebinizde kalıyor?” sorusuna yüzde 44’ü “Aylık ücretimi tamamen harcamama rağmen yetmiyor” yanıtını verdi. Yüzde 27’si ise aylık ücretinin tam yettiğini ifade etti. 2021 Eylül ayındaki anketimizde de aynı soruyu sormuştuk ve orada da katılımcıların yüzde 45’i aynı yanıtı vermişti. >>Araştırmaya katılanların yüzde 66’sı “Hiç yurtdışında hekimlik yapmayı düşündünüz mü?” sorusuna “evet” yanıtını verdi. Hekimlerin 45’i de mevcut koşullarda hekimlik mesleğini severek yapmadığını ifade etti. Yüzde 22’si ise mevcut koşullarda hekimlik mesleğini severek yaptığını söylemek konusunda kararsızdı. >>Yüzde 88’i iş yükü ve zaman baskısını (örneğin 5 dakikada bir muayene) sağlıkta şiddetin önemli nedenlerden olduğunu belirtti. >>Yüzde 69’u sağlıkta şiddetin en önemli nedenlerinden biri olarak performansa dayalı ücretlendirmeyi (teşvik sistemi) sorumlu tuttu. >>Yüzde 93’ü sağlıkta şiddetin en önemli nedenlerinden biri olarak yetersiz cezaları gördüğünü söyledi. >> Yüzde 94’ü politikacıların söylemlerinin sağlıkta şiddeti artırdığını belirtti.

"İki hekimden biri gitmeyi düşünüyor"

Bahadır’ın ardından yeniden konuşan Korur- Fincancı, ankete değindi.

Beyaz kod verilerinin arttığına dikkat çeken Korur- Fincancı konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yapılan ankette gördüğümüz gibi her üç hekimden sadece biri beyaz kod veriyor ama buna rağmen beyaz kod verileri artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı bize sayının ötesinde bir veri sunmuyor.

Rakamlarda artış olmasına rağmen yalnızca üç hekimden birinin beyaz kod vermesi bu rakamların katlanarak arttığını gösteriyor. Hekimlerin yurt dışına gitme düşüncesine baktığımızda; ya her iki hekimden biri gitmeyi düşünüyor ya da hekimliği tümden bırakmayı düşünüyor.

Burada çalışma koşullarının ağırlığı, Sağlık Bakanlığı’nın nöbet ertesi izin için genelge yayınlamasına rağmen bunun uygulanmaması ve idarenin baskıcı tutumlarıyla çalışma koşullarının ağırlaştırıldığını dikkate almamız gerekiyor.”

(RT)