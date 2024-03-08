TTB'den 8 Mart'ta kadınlar için sağlıkta 8 talep

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Ankara Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir basın toplantısı düzenledi.

Dr. Ebru Demirel ve Dr. İlkay Çelik tarafından okunan açıklamada TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu'nun; halkın sağlık hakkının, doğanın, kadınların, yaşamın ve özgürlüğün her daim savunucusu olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“20 yılı aşkın süredir Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birinci basamak özelleştirilmiş, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri borçlandırılarak ödeneksizlik, kısıtlamalar ve birçok imkânsızlıklar ile baş başa bırakılmış, birçok temel tedavi uygulamalarının hayata geçirilemediği sağlık alanlarına dönüştürülmüş, sağlık alanı kışkırtılmış talep ile Sağlık Bakanı’nın da bizzat sahibi olduğu özel hastanelere peşkeş çekilmiştir. Sağlığın en temel uygulamalardan itibaren paralı hale geldiği bu sistemde sınıf ayrımı derinleşmiş, kadınlar, özel gereksinimleri ile en fazla zarar gören grup haline gelmiştir.”

“HPV aşısı ücretsiz olmalı”

Üreme ve cinsel sağlık hizmetlerinin birinci basamakta neredeyse durdurulduğunun belirtildiği açıklamada, “İktidarın gerici söylemleri nedeniyle yasal hak olan kürtaj kamu hastanelerinde tıbbi endikasyon dışında yapılmamaya başlanmıştır. Çocuk sahibi olmak istemeyen kadınlara tek adres özel hastaneler gösterilmiş, özellikle yoksul kadınlar seçeneksiz bırakılmıştır” denildi.

Açıklamada ayrıca, rahim ağzı kanserini ‘önlenebilir kanser’ sınıfına sokan HPV aşısının ücretsiz olması ve çocuk yaş grubundan itibaren aşı takvimine alınması gerektiği belirtildi.

“Kadın dostu şehirler istiyoruz”

“Ne genel ne de yerel seçimlerde toplumsal cinsiyet eşitlikçi perspektif olması gereken yeri alabilmiştir” denilen açıklamada, kadın taleplerine seçim programlarında yeterli önemin verilmediği belirtildi:

“Özellikle şiddetin önlenmesi ve kadın sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesinde birçok uluslararası sözleşmece de yerel yönetimlerin önemi vurgulanmıştır. Haklarımıza, sağlığımıza, yaşamlarımıza ağır tehditlerin olduğu bir dönemde kadınları görmeyenlere oy yok diyoruz! Kadın dostu, eşitlikçi, güvenilir şehirler istiyoruz.”

Kadınlar için 8 talep

Açıklamada, “Biz, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak, meslek örgütümüzle birlikte halkın sağlık hakkının, doğanın, kadınların, yaşamın ve özgürlüğün her daim savunucusu olduk, olmaya da devam edeceğiz” denilerek şu 8 talep sıralandı:

Çalışan kadınlar için kadın dostu güvenli alan, cinsel sağlık ve üreme sağlığı odası, emzirme için uygun alan ve çocuklar için kreş istiyoruz.

Hem anne hem baba için en az altı ay devredilemez ücretli ebeveynlik izni istiyoruz.

Tıp eğitiminde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı derslerin zorunlu olmasını talep ediyoruz.

Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin ücretsiz kolay ulaşılabilir olmasını, kamu hastanelerinde isteğe bağlı tıbbi kürtaj hakkının yeniden tesis edilmesini istiyoruz.

Ücretsiz HPV aşısının aşı takvimine girmesini istiyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının iptali ve 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasını talep ediyoruz.

Tüm sağlık çalışanlarına kadına yönelik şiddete toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşım ile psikolojik ilk yardım eğitimi kampanyası yapılmasını istiyoruz.

Her hastanede toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleme birimleri oluşturulmasını istiyoruz.

Basın toplantısı, “Eşitlik, adalet ve barışın hüküm sürdüğü başka bir dünya ancak, kadınların mücadelesi ile mümkün olacaktır!” sözleriyle sona erdi.