TTB'den 14 talep, Büyük Hekim Yürüyüşü'ne çağrı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, 14 Mart Tıp Haftası’na giderken “Hekimlerin 14 Acil Talebi”ni açıkladı.

TTB’de yapılan basın toplantısına TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur-Fincancı, TTB Genel Sekteri Vedat Bulut ve Merkez Konsey Üyesi Onur Naci Karahancı katıldı.

Toplantıda konuşan Şebnem Korur- Fincancı, 16 Mart’ta İstanbul’da yapılacak Büyük Hekim Yürüyüşü’ne çağrı yaptı.

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Korur-Fincancı, daha sonra “Hekimlerin 14 Acil Talebi”ni de içeren basın açıklamasını okudu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili verdiği ancak yerine getirilmeyen sözleri hatırlatan Korur- Fincancı, “Son yıllarda hazırladığımız sağlıkta şiddet, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, fiili hizmet süresi zammı, öğrencilerin özlük hakları düzenlemeleri, tüm ücretlerin emekliliğe yansıması, 7600 ek gösterge, emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarında iyileştirme yapılması gibi kanun tekliflerini ısrarla Meclis’teki partilere sunduk ancak ne yazık ki Meclis’te gündeme alınmadı” dedi.

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Korur- Fincancı, ardından 14 taleplerini sıraladı ve şöyle devam etti:

*TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır. *Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır. *Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir. *Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır. *Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir. *Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir. *Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir. *Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı yüzde 15 olmalıdır. *Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir. *Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir. *Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır. *Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır. *Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır. * Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.

(RT)