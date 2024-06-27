TTB'de seçime doğru: Birliğin yolunu bulacağız, TTB’yi iktidara bırakmayacağız

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 76. Büyük Kongresi, 28-30 Haziran’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu'nda yapılacak.

Yeni merkez konsey üyelerinin belirleneceği kongrede, mevcut Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı iki dönem kuralı nedeniyle yeniden aday olmayacak.

Merkez konsey yönetimine aday üç grup ise listelerini açıkladı.

Demokratik- sol kesimi bünyesinde barındıran ve 30 yılı aşkın süredir TTB yönetimini elinde bulunduran Etkin Demokratik TTB (EDTTB) ikiye bölündü.

EDTTB’den ayrılan bir grup hekimin de dahil olduğu Tabip Odaları İnisiyatifi, önceki gün aday listesini kamuoyuna duyurdu.

Seçimlere genellikle iki ayrı listeyle giren sağ- iktidar taraftarı gruplar ise birleşti ve tek liste çıkardı.

"Soldaki bölünme, sağdaki birleşme" TTB yönetiminin, iktidara yakın kanada geçeceği tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Seçim sürecini, ‘bölünmeyi’ ve olası yansımalarını Etkin Demokratik TTB’nin 2024-2026 Merkez Konsey adaylarından Dr. Erkan Sümer ile konuştuk.

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"İktidar TTB'yi ele geçirmek istiyor"

Sümer, "iktidarın uzun yıllardır demokratik kitle örgütlerini etkisizleştirmek ve kendine tabi kılma çabası içerisinde olduğunu” ve "bunun için farklı çabalar içine girdiğini" söyledi.

2020 yılında gündeme gelen ve baroları hedef alan "çoklu baro yasasını" hatırlatan Sümer, “İktidar, baroları bölerek kendi lehine bir durum yaratmaya çalıştı. Kendi istediği doğrultuda söz söyleyen barolar oluşturabileceğini düşündü ama bunu sadece barolar için istemiyor. Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları, mühendisler odası için de istiyor. Tüm bu kurumları etkisizleştirmek ve ele geçirmek için çabalıyor. Çünkü bu kurumların varlığı iktidarın demokratik olmayan uygulamaları için tehdit oluşturuyor" diye devam etti.

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"Hâlâ yeni bir 11 oluşturabiliriz"

EDTTB’ye yönelik "hekim haklarını savunmuyorlar, siyaset yapıyorlar" şeklindeki eleştirilere de değinen Sümer, "bunun haksız bir eleştiri olduğunu" belirtti ve şöyle dedi:

“TTB’nin hekimlerin haklarını savunmakta yetersiz kaldığı tartışması doğru bir yaklaşım değil. Eleştirilebilir, eksiklikler olduğu söylenebilir, bunlar tartışılabilir. Ama bu süreçte hele de iktidarın hedefindeyken; kendi içimizde yaşadığımız tartışmaların kamuoyuna taşınmasını doğru bulmuyoruz, sürece katkı sağlamayacağını düşünüyoruz. Çünkü biz hâlâ –adaylarımızı açıklamamıza rağmen- birliği sağlama doğrultusunda hareket ediyoruz. Hâlâ yeni bir 11 oluşturma çabası içindeyiz ve böyle olması gerektiğini savunuyoruz."

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"İki liste kime kazandırır, kime kaybettirir?"

Tabip Odaları İnisiyatifi ve EDTBB'nin, "ortak amaç" doğrultusunda uzlaşması gerektiğini vurgulayan Sümer, bu noktada çabalarının olduğunu ve son güne kadar devam edeceğini söyledi.

Sümer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Bu çabalar ne kadar karşılık bulacak bilmiyoruz. Ankara Tabip Odası seçimlerinde de benzer durum oldu ve biz çekildik. Çekilmeseydik ATO, iktidar yanlısı grubun eline geçecekti. Şimdi durum bu kadar açık ve net ortadayken iki liste olması kime kazandırır, kime kaybettirir düşünmek gerekir.

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"Birlik sağlama konusunda ısrarcıyız"

"Ayrıca EDTTB’nin delege sayısı daha fazla olmasına rağmen biz uzlaşı olmasını istiyoruz. Sandığa gidene kadar son güne kadar, uzlaşı için çabalarımızı devam ettireceğiz. Tüm arkadaşlarımız da bu fikirdeler. Biz TTB’yi iktidar yanlısı bir gruba teslim etmemek için son dakikaya kadar çaba sarfedeceğiz. Birlik sağlama konusunda ısrarcıyız.

"Kendi içimizde uzlaşının tüm yollarını ve yöntemlerini önerdik ama maalesef ortak noktada buluşamadık. Fakat arkadaşlarımızın da bizlerle aynı fikirde olduğu kanaatindeyiz. Onlar da TTB’nin iktidar eline geçmesini istemeyecekler ve bu temelde bir uzlaşıyı sağlayacağımıza dair umudumuz var.

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"Birlikte yol almanın yöntemleri var"

"Biz birliğin yolunu bulacağız ve TTB’yi bırakmayacağız. Tüm tartışmalara, farklı fikirlerimize rağmen bunu başaracağımıza inancımız tam, başaracağız. Şayet bunu yapamazsak başa baş bir seçim süreci olacak, kaybetme söz konusu da olabilir. Biz her durumda kazanma ihtimalimizin tüm olumsuzluklara rağmen yüksek olduğunu düşünüyoruz ama risk alamayız, almamalıyız.

"Bu nedenle şu an basınç Tabip Odaları İnisiyatifine olmalı. Çünkü çözüm oldukça kolay, arkadaşlarımıza reddedilemeyecek öneriler sunuyoruz. Ortaklaşmanın, birlikte yol yürüyebilmenin yöntemleri var. Süreç son güne kadar devam ediyor, biz inanıyoruz; birleşeceğiz ve kazanacağız. Türkiye sol kamuoyunun ve demokratların umutlarını boşa çıkarmayacağız."

EDTTB Merkez Konsey adayları:

Erkan Sümer- (Ankara)

Ali Karakoç- (Ankara)

Önder Okay- (Ankara)

Ayşe Gültekingil- (Ankara)

Pınar Saip- (İstanbul)

Şerif Demir- (Diyarbakır)

Zeynep Altın- (İzmir)

Ayşegül Ateş- (Gaziantep)

Ali Kanatlı- (Hatay)

Abdullah Karadağ- (Bursa)

Cafer Şahin- (Muğla)

Tabip Odaları İnisiyatifi MK adayları:

Alpay Azap (Ankara)

Bilge Ceydilek (Ankara)

Zafer Çelik (Ankara)

Güzide Elitez (Bursa)

Murat Erkan (Samsun)

Özlem Gülbahar (Ankara)

Ali Osman Karababa (İzmir)

Aynur Karadenizli (Kocaeli)

Osman Öztürk (İstanbul)

Necdet Uçan ( Balıkesir)

Çağdaş Türk Hekimleri Birliği MK adayları:



Ayşe Filiz Yavuz (Ankara)

Nimet Altın (Antalya)

Sena Nur Yetkin (İstanbul)

Ahmet Bahadır Uçar (Tokat)

Ali Coşkun (Ordu)

Bahadır Öztürk (Konya)

Gökhan Gedikli (Sakarya)

Kazım Şahin (Rize/Artvin)

Rıza Hakan Erbay (Denizli)

Sedat Özbay (Sivas/Erzincan)

Serkan Özdemir (Trabzon)

(RT)