TTB davasında karar: Merkez Konsey üyeleri görevden alındı
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebiyle açılan davanın karar duruşması Ankara Dışkapı Adliyesi 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmaya, görevden alınmaları istenen TTB Merkez Konsey üyeleri ve avukatlarının yanı sıra milletvekilleri, sendika temsilcileri, meslek örgütü yöneticileri ile CHP, HEDEP, TİP'ten milletvekilleri katıldı.
Mahkeme, duruşmayı ertelemek isterken, avukatlar ve görevden alınmaları talep edilen TTB Merkez Konsey üyeleri savunma yapmak istedi.
Savunmaların ardından mahkeme karar için ara verdi.
Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına hükmetti.
Mahkeme, davanın Korur-Fincancı açısından "pasif husumet yokluğu" nedeniyle usulden reddine, davalı merkez konsey başkanlığı yönünden "mevcut konsey başkanı ve üyelerinin görevden alınmasına" karar verdi.
Mahkeme, kararında, TTB Kanunu ek 2. maddesine göre; bir ay içinde yeniden seçime gidilmesine; büyük kongre üyeleri arasından 5 kişilik heyetin görevlendirilmesine hükmetti.
Büyük kongre üyelerinden Konya Tabip Odası Başkanı Bahadır Öztürk, Malatya Tabip Odası Başkanı Mustafa Sezai Demirel, Erzurum Tabip Odası Başkanı Muhammed Çağatay Engin, Samsun Tabip Odası Başkanı Ömer Fazıl Çadır, Denizli Tabip Odası Başkanı Fazıl Necdet Ardıç'ın görevlendirdi.
Mahkeme kararıyla göreve getirilen beş odadan Malatya, Denizli ve Samsun tabip odaları geçtiğimiz günlerde yayımlanan "TTB ve tabip odalarının yönetsel süreçlerine müdahalenin son bulmasını talep ediyoruz" başlıklı bildiriye imza atmıştı.
Görevden alınan üyelerin isimleri şöyle: TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Vedat Bulut, üyeler Nursel Şahin, Onur Naci Karahancı, Kazım Doğan Eroğulları, Alican Bahadır, Ahmet Karer Yurtdaş, Adalet Çıbık, Aydın Şirin ve Lütfi Tiyekli.
TTB Merkez Konseyi’nin dava süreci
(RT)