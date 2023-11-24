TTB davası 30 Kasım'da: TTB’yi, tabip odalarımızı savunacağız

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyelerinin görevden alınmasına ilişkin 30 Kasım’da Ankara’da görülecek karar duruşması öncesinde Diyarbakır’da basın açıklaması yapıldı.

Diyarbakır Tabip Odası önünde yapılan açıklamaya, TTB Merkez Konsey (MK) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri, tabip odaları yöneticileri ve sağlık emekçileri katıldı.

Açıklamayı yapan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, davaya değindi ve “meslek kuruluşlarının işlevlerinin sadece meslektaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek olmadığını” belirtti.

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“Savaşa, çatışmalara, insana zarar veren, insan eliyle gerçekleştirilen her türlü olağandışı duruma tepki göstermek ve barış dilini kullanmanın hekimlerin etik sorumluluğu olduğunu” belirten Turan, “Dün nasıl tüm savaşlara, insanlığa karşı işlenmiş suçlara karşı durduysak, bugün de başta Filistin olmak üzere tüm savaşlara karşı duracak; her zaman ve her türlü baskıya rağmen barışı savunacak, bunun için mücadele vereceğiz” dedi.

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Turan, “TTB üyelerinin yargılanmasının TTB’nin örgütsel bütünlüğüne ve seçimle oluşan yapısına müdahale anlamına geldiğini” söyledi.

Davanın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Turan, son olarak şunları söyledi: “Biz hekimler/sağlık emekçileri, bilimi ve mesleki etik değerlerimizi; yani TTB’yi, tabip odalarımızı savunacağız. Bunun sözünü sağlık ve demokrasi isteyen toplumun tüm kesimlerine bir kez daha veriyoruz. Demokrasiye, barışa sahip çıkmanın sağlığa sahip çıkmak olduğunu çok iyi biliyoruz."

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(RT)