TTB davası 30 Kasım'da: TTB’yi, tabip odalarımızı savunacağız

TTB üyelerinin görevden alınmasına ilişkin açılan davaya ilişkin yapılan açıklamada konuşan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, davanın bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyledi: "Her zaman ve her türlü baskıya rağmen barışı savunacak, bunun için mücadele vereceğiz."