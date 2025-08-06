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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2025 07:25
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2025 07:30
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TTB: Ayşe Barım’ın ani ölüm riski var

Bilim kurulu tarafından hazırlanacak kapsamlı tıbbi değerlendirme raporun en kısa sürede kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacak.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
TTB: Ayşe Barım’ın ani ölüm riski var

27 Ocak 2025 tarihinden bu yana Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında ciddi endişeler dile getiriliyor. Barım’ın avukatının talebi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından bilim kurulu oluşturulmasına karar verildi.

Bilim kurulu tarafından hazırlanacak kapsamlı tıbbi değerlendirme raporunun en kısa sürede kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacağı belirtildi.

Ancak TTB, konunun aciliyeti nedeniyle ön değerlendirme raporu yayımlama gereği duydu. TTB'nin açıklamasına göre, Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda "Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati" tanısı konuldu. Raporda ayrıca Barım’ın ani ölüm riski taşıdığı ve bu nedenle kalbine ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) adı verilen bir şok cihazı takılmasının önerildiği vurgulandı.

Ayrıca hastada ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma ataklarının da bulunduğu belirtiliyor. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, başka herhangi bir ek sağlık sorunu olmasa dahi bu kalp rahatsızlığının ani ölüm riski taşıdığına dikkat çekilerek, Emine Ayşe Barım’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

TTB'nin nihai bilimsel raporunun kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

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(EMK)

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/haber/avukatlari-ayse-barim-icin-ani-olum-riski-var-dedi-308666
Ayşe Barım 7 Temmuz'da hakim karşısına çıkacak
5 Mayıs 2025
/haber/ayse-barim-7-temmuz-da-hakim-karsisina-cikacak-307133
İDDİANAME HAZIRLANDI
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29 Nisan 2025
/haber/ayse-barim-a-30-yil-hapis-istemi-306951
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