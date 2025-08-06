TTB: Ayşe Barım’ın ani ölüm riski var

27 Ocak 2025 tarihinden bu yana Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında ciddi endişeler dile getiriliyor. Barım’ın avukatının talebi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi tarafından bilim kurulu oluşturulmasına karar verildi.

Bilim kurulu tarafından hazırlanacak kapsamlı tıbbi değerlendirme raporunun en kısa sürede kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacağı belirtildi.

Ancak TTB, konunun aciliyeti nedeniyle ön değerlendirme raporu yayımlama gereği duydu. TTB'nin açıklamasına göre, Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen sağlık kurulu raporunda "Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati" tanısı konuldu. Raporda ayrıca Barım’ın ani ölüm riski taşıdığı ve bu nedenle kalbine ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) adı verilen bir şok cihazı takılmasının önerildiği vurgulandı.

Ayrıca hastada ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma ataklarının da bulunduğu belirtiliyor. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, başka herhangi bir ek sağlık sorunu olmasa dahi bu kalp rahatsızlığının ani ölüm riski taşıdığına dikkat çekilerek, Emine Ayşe Barım’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

TTB'nin nihai bilimsel raporunun kısa süre içinde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Ayşe Barım kimdir?

SANATÇILARI "GEZİ İÇİN ÖRGÜTLEMEK"LE SUÇLANDI Mahkeme "Yaşam hakkımı geri istiyorum" diyen Ayşe Barım'ın tutukluluğuna itirazı reddetti

(EMK)