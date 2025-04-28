TTB: Aile Sağlığı Merkezleri depreme hazır değil

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, kent genelindeki bina güvenliği sorunu yeniden gündem oldu.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK), konuya ilişkin yaptığı çevrimiçi basın toplantısında, Aile Sağlığı Merkezleri'nin (ASM) dayanıksızlığına dikkat çekti. Aile hekimleri, yaptıkları açıklamada İstanbul’da olası bir depremde ASM'lerin büyük bölümünün çalışamaz hale geleceğini belirterek Sağlık Bakanlığı’nı acil önlem almaya çağırdı.

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*İstanbul Tabip Odası'nın 2019’daki Silivri depremi sonrası gerçekleştirdiği araştırmaya göre İstanbul’daki her üç ASM’den biri 1999 öncesi yapılmış, yarısı sağlık kurumu olarak inşa edilmemiş ve çoğu deprem yönetmeliğine uygun değil. Araştırmada, İstanbul’daki şehir hastanelerinin bir aylık kira bedeliyle, kentteki depreme dayanıksız tüm ASM’lerin yenilenebileceği vurgulanmıştı.

23 Nisan depremi sonrası yapılan hızlı değerlendirme anketlerine göre, ASM’lerin afet planları bulunmuyor ve büyük kısmı güvensiz binalarda hizmet veriyor. Hekimler, depremin ardından ASM'lerin durumuna ilişkin yapılan uyarıların dikkate alınmadığı söyledi.

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Söz verdiğiniz 1000 ASM nerde?

TTB-AHEK adına konuşan Aile Hekimi Emrah Kırımlı, ASM'lerin durumundan Sağlık Bakanlığı'nın da haberdar olduğunu söyledi. "Çözüm olarak önerdikleri tek şey 'binaları boşaltın' demek" diyen Kırımlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu ekonomik kriz ortamında aile hekimlerinin böyle bir yükü kaldıramayacağı, özelden bina kiralama ile bu sistemin yürümeyeceği açıktır. Bakanlık yıllardır tekrar tekrar verdiği sözü tutmalı, yeni ASM’ler yapmalıdır. 'Söz verdiğiniz 1000 ASM nerede?' diye Sağlık Bakanı'na soruyoruz."

Helikopter pisti değil ASM

Öte yandan aile hekimleri, son beş yılda 13 şehir hastanesi yapılmasına rağmen, ASM yapım oranının yüzde 8’de kalmasını da eleştirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun şehir hastanelerindeki helikopter pistleriyle övündüğünü hatırlatan hekimler, “Vatandaşlar sağlık hizmetine helikopterle değil, yürüyerek ya da toplu taşıma ile ulaşacak. Şehir hastaneleri yerine güvenli ASM’ler yapılmalı” çağrısında bulundu.

TTB-AHEK'in talepleri İl sağlık müdürlüğü tarafından, riskli bölgelerde ve talep edenler öncelikli olmak üzere, tüm ASM binalarının deprem güvenliği için incelemeler ivedilikle başlatılmalıdır. Bu süreçte yerel idareler, meslek odaları ve diğer ilgili kurumlardan destek alınmalıdır.

Tespit edilmiş/edilecek deprem riskli ASM binalarının güçlendirilmesi kamu eliyle sağlanmalı, güçlendirme mümkün değilse bu ASM’ler güvenli binalara taşınmalıdır.

ASM çalışanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından, AFAD ve UMKE gibi kurumlarla işbirliği içinde acil müdahale ve ilkyardım eğitimleri verilmelidir.

ASM’leri ve ASM çalışanlarını kapsayan bir acil eylem planı hazırlanmalı, düzenli olarak güncellenmelidir. ASM'lerin, afet sırasında ve sonrasında hizmet verecek şekilde, acil toplanma yeri veya sığınak gibi birimleri de içeren düzenlemeler yapılmalıdır.

Kamu olanaklarıyla yapılan ve depremlerde yıkılmayan, herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve hizmet alabileceği ASM binaları yapılmalıdır.

Kamu/özel fark etmeksizin tüm sağlık merkezleri güvenli binalarda hizmet vermelidir. Sağlık hizmetlerinin güvenli ortamlarda verilmesi hükümet tarafından sağlanmalıdır.

(AB)