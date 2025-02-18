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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2025 12:39
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2025 12:46
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TTB, Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu

TTB, "Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın” sözleriyle tepki çeken AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ın 'tehdit', 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'kanunlara uymamaya tahrik' suçlarından yargılanmasını istedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TTB, Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kırklareli’nde bir aile sağlığı merkezi inşaatının temel atma töreninde “Memnuniyetsizlik varsa, gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın” sözleriyle sağlık çalışanlarını hedef gösteren AKP Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam hakkında suç duyurusunda bulundu.

TBB savcılığa verdiği dilekçede; "bu tür söylemlerin, toplumun sağlık hakkını savunmak için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının güvenliğini tehdit ettiğini ve şiddete zemin hazırladığını" belirtti.

Söylemlerin, önleyici tedbirler almakla sorumlu, yasama faaliyetinde bulunan, milletvekili sıfatına sahip bir kamu görevlisi tarafından yapılmasının ayrıca tehlikeli olduğu ifade edilen TTB dilekçede şu ifadelere yer verdi:

“Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin her türlüsüne karşı kararlı bir duruş sergilemektedir. Sağlık çalışanlarının güvenliği, sadece onların değil, aynı zamanda tüm toplumun sağlığının korunması için de temel bir önkoşuldur. Sağlık çalışanlarının hizmet verdikleri kişiler tarafından şiddete uğraması, sağlık sistemine olan güveni sarsmakta, toplumda ciddi huzursuzluklara yol açmaktadır.

Sağlık hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarıyla mümkündür. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı; sağlık hizmetinin sunulabilmesinin, bireylerin tedaviye ulaşma haklarını kullanabilmesinin, bir diğer deyişle hasta haklarının korunmasının önkoşulunu oluşturmaktadır. Sağlık hizmetinin kamusal niteliği göz önünde bulundurulduğunda, sağlık personelinin hukuka aykırı fiillerle etki altına alınmasının aynı zamanda kamuya karşı işlenen bir fiil olduğunun kabulü de zorunludur.”

Ahmet Gökhan Sarıçam’ın sözlerinin Türk Ceza Kanunu’nun 106. maddesinde düzenlenen “tehdit”, 213. maddesinde düzenlenen “halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit”, 216. maddesinde düzenlenen “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama”, 217. maddesinde düzenlenen “kanunlara uymamaya tahrik” suçlarının maddi unsurlarını taşıdığı belirtilen dilekçede; Sarıçam hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesi, iddianame düzenlenmesi ve kamu davası açılması talep edildi.

TTB “Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen milletvekilini istifaya davet etti
TTB “Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen milletvekilini istifaya davet etti
17 Şubat 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Ahmet Gökhan Sarıçam
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/haber/ttb-gidin-saglik-personelinin-girtlagina-yapisin-diyen-milletvekilini-istifaya-davet-etti-304617
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ilgili haberler
TTB “Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın" diyen milletvekilini istifaya davet etti
17 Şubat 2025
/haber/ttb-gidin-saglik-personelinin-girtlagina-yapisin-diyen-milletvekilini-istifaya-davet-etti-304617
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