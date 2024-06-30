TTB 76. Büyük Kongresi’nde üçüncü gün: Sol blok seçimi kazandı

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) 76. Büyük Kongresi üçüncü gününde yapılan seçimle tamamlandı.

2024-2026 dönemi Merkez Konseyi, Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu için yapılan seçimlere Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi İttifakı ile Çağdaş Türk Hekimleri Birliği olmak üzere iki grup katıldı.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Kantini’nde saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemleri 17.00’da sona erdi.

487 delegenin 458’inin oy kullandığı seçimde, kullanılan tüm oylar geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Etkin Demokratik TTB-Tabip Odaları İnisiyatifi'nden oluşan sol blok seçimi kazandı.

TTB'nin 2024-2026 döneminde kurullarda yer alacak isimler şöyle:

Merkez Konseyi: Alpay Azap, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Eiltez, Ali Kanatlı, Ali Osman Karababa, Ali Karakoç, Hilmi Önder Okay, Pınar Mualla Saip, Ayşegül Ateş Tarla, Nilüfer Güçtümür Ustael.

Yüksek Onur Kurulu: Gürcan Altun, Naki Bulut, Gülnihal Bülbül, Mustafa Taner Gören, Türkan Günay, Mustafa Cumhur İzgi, Aynur Karadenizli, Serdar Onat, Figen Şahpaz.

Denetleme Kurulu: Ebru Gelgeç, Rüşan Sümbüloğlu, Ramazan Zeybek.

TTB Merkez Konseyi, görev dağılımını mazbatalarını almalarının ardından yapacak.

Sol blok uzlaşmıştı

Seçim öncesi ayrı listeler açıklayan Etkin Demokratik TTB ve Tabip Odaları İnisiyatifi, dün (29 Haziran) yapılan görüşmelerin ardından sol blok olarak seçime ortak listeyle girme kararı almıştı.

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Sol bloğun üzerinde uzlaştığı listede Merkez Konseyi adayları şöyle:

Dr. Ali Karakoç (Etkin Demokratik TTB)

Dr. Pınar Mualla Saip (Etkin Demokratik TTB)

Dr. Hilmi Önder Okay (Etkin Demokratik TTB)

Dr. Ali Kanatlı (Etkin Demokratik TTB)

Dr. Ayşegül Ateş Tarla (Etkin Demokratik TTB)

Dr. Mehmet Şerif Demir (Etkin Demokratik TTB)

Dr. Alpay Azap (Tabip Odaları İnisiyatifi)

Dr. Nilüfer Güçtümür Ustael (Tabip Odaları İnisiyatifi)

Dr. Ali Osman Karababa (Tabip Odaları İnisiyatifi)

Dr. Güzide Elitez (Tabip Odaları İnisiyatifi)

Dr. Murat Erkan (Tabip Odaları İnisiyatifi)

İktidara yakın gruplar ise "Çağdaş Türk Hekimleri Birliği" ismi altında seçimde yer alıyor.

(VC)