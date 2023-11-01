TTB: 2023'ün ilk 10 ayında 2 bin 541 hekim 'iyi hal belgesi' aldı

TTB’den yapılan açıklamaya göre; ekim ayında 256 doktor yurt dışına gitmek için "iyi hal belgesi" aldı. Ekim ayındaki sayı ile birlikte 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için "iyi hal belgesi" alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu.