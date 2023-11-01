ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Kasım 2023 17:53
 ~ Son Güncelleme: 1 Kasım 2023 18:00
1 dk Okuma

TTB: 2023'ün ilk 10 ayında 2 bin 541 hekim 'iyi hal belgesi' aldı

TTB’den yapılan açıklamaya göre; ekim ayında 256 doktor yurt dışına gitmek için "iyi hal belgesi" aldı. Ekim ayındaki sayı ile birlikte 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için "iyi hal belgesi" alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/01/ttb-2023-un-ilk-10-ayinda-2-bin-541-hekim-iyi-hal-belgesi-aldi.jpg

Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktorların yurt dışında çalışabilmeleri için almaları gereken “iyi hal belgesi” başvurusuyla ilgili son verileri açıkladı.

TTB’den yapılan açıklamaya göre; ekim ayında 256 doktor yurt dışına gitmek için "iyi hal belgesi" aldı. Ekim ayındaki sayı ile birlikte 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için "iyi hal belgesi" alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu. 

TTB: "Eylül
HEKİM GÖÇÜ DİNMİYOR
TTB: "Eylül'de her iş günü 15 hekim yurt dışına yöneldi"
3 Ekim 2023

TBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda’ uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.” 

TTB, 2022 yılında "iyi hal belgesi" alan doktor sayısını 2 bin 154 olarak açıklamıştı.

Hekimler konuşuyor: Neden Almanya
14 MART TIP BAYRAMI
Hekimler konuşuyor: Neden Almanya'dalar?
14 Mart 2022

(RT)

Sayfa Başına Git