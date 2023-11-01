TTB: 2023'ün ilk 10 ayında 2 bin 541 hekim 'iyi hal belgesi' aldı
TTB’den yapılan açıklamaya göre; ekim ayında 256 doktor yurt dışına gitmek için "iyi hal belgesi" aldı. Ekim ayındaki sayı ile birlikte 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için "iyi hal belgesi" alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) doktorların yurt dışında çalışabilmeleri için almaları gereken “iyi hal belgesi” başvurusuyla ilgili son verileri açıkladı.
TTB’den yapılan açıklamaya göre; ekim ayında 256 doktor yurt dışına gitmek için "iyi hal belgesi" aldı. Ekim ayındaki sayı ile birlikte 2023'ün ilk 10 ayında yurtdışına gitmek için "iyi hal belgesi" alan doktor sayısı 2 bin 541 oldu.
HEKİM GÖÇÜ DİNMİYOR
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TBB’den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Hekim göçünün başlıca sebeplerinden sağlıkta şiddete karşı mücadeleyi sürdürüyor, tüm hekimleri ‘TTB Yanımda’ uygulamasını indirerek çalışma ortamlarında dayanışma ile güvende olmaya çağırıyoruz.”
TTB, 2022 yılında "iyi hal belgesi" alan doktor sayısını 2 bin 154 olarak açıklamıştı.
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(RT)