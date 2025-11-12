TSK’nin askeri kargo uçağı düştü: Hayatını kaybeden askerlerin isimleri açıklandı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, dün Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), uçakta görev yapan 20 personelin tamamının hayatının kaybettiğini açıkladı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçak Gürcistan hava sahasına girdikten yaklaşık 27 dakika sonra radar bağlantısını kaybetti. Uçak, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafedeki Signagi bölgesinde düştü.

Kazanın ardından Gürcistan makamları, “can kaybına neden olan hava taşımacılığı güvenliği ihlali” gerekçesiyle Ceza Kanunu’nun 275. maddesi uyarınca soruşturma başlattı.

MSB: “20 kahraman personelimiz şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, enkaz bölgesinde arama-kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine 06.30’da başlandığını, çalışmaların Gürcistan makamlarıyla koordineli şekilde sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağımız, 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Uçakta bulunan kahraman silah arkadaşlarımız şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyoruz.”

Hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri açıklandı

MSB, kazada hayatını kaybeden 20 personelin isimlerini paylaştı:

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu

Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen

Hava Pilot Yüzbaşı Gökhan Korkmaz

Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir

Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan

Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan

Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan

Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş

Hava Uçak Bakım Astsubay Ramazan Yağız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yayımladığı taziye mesajı şöyle:

“Kahraman silah arkadaşlarımız, Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan C-130 askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”

Kazanın nedeni hakkında teknik incelemelerin devam ediyor.

