ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Eylül 2024 17:31
 ~ Son Güncelleme: 4 Eylül 2024 19:26
1 dk Okuma

TSK, Süleymaniye’de bir aracı hedef aldı: Bir baba ve iki oğlu yaşamını yitirdi

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Süleymaniye kentinde bir araca SİHA saldırısı düzenlenmesi sonucu üç kişi hayatını kaybetti. Reuters'e konuşan yerel kaynaklar, 'SİHA saldırısını Türkiye'nin düzenlediğini' söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
TSK, Süleymaniye’de bir aracı hedef aldı: Bir baba ve iki oğlu yaşamını yitirdi
*Fotoğraf: Rudaw

Süleymaniye’nin Dukan ilçesinde SİHA'lar bir aracı hedef aldı. Hedef alınan araçta patlama meydana geldi araçta bulunan üç kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı, Helekan nahiyesi ile Mergepaşa köyü mevkiinde meydana geldi.

Rudaw'ın haberine göre; öğleden sonra TSK'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) bir aracı bombaladı.

Reuters’a konuşan IKBY güvenlik kaynakları ve yerel bir yetkili de SİHA saldırısını Türkiye'nin düzenlediğini doğruladı.

Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti
Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti
23 Ağustos 2024

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Dukan Kaymakamı Sirwan Sarhad, “Araçta bulunan baba Muzafer Hüsseyin Hıdır Awla, Muhammed ve Mubin adındaki iki oğluyla birlikte şehit oldular” dedi.

Helekan Nahiye Müdürü Kameran Abdullah ise yaptığı açıklamada araçta hayatını kaybeden üç kişinin cesetlerinin yandığını ve tanınmaz halde olduğunu belirtti.

Bombardımanın gerçekleştiği bölgede olaya şahit olanların çektiği videoda; bombardıman ardından alev alan aracın çevredeki şoförler tarafından, yangın söndürme tüpleriyle söndürülmeye çalışıldığı görüldü.

Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ile ambulans nakledildi. Saldırı hakkında inceleme başlatıldı.

(RT)

SİHA IKBY süleymaniye
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git