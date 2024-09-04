TSK, Süleymaniye’de bir aracı hedef aldı: Bir baba ve iki oğlu yaşamını yitirdi

Süleymaniye’nin Dukan ilçesinde SİHA'lar bir aracı hedef aldı. Hedef alınan araçta patlama meydana geldi araçta bulunan üç kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı, Helekan nahiyesi ile Mergepaşa köyü mevkiinde meydana geldi.

Rudaw'ın haberine göre; öğleden sonra TSK'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) bir aracı bombaladı.

Reuters’a konuşan IKBY güvenlik kaynakları ve yerel bir yetkili de SİHA saldırısını Türkiye'nin düzenlediğini doğruladı.

Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Dukan Kaymakamı Sirwan Sarhad, “Araçta bulunan baba Muzafer Hüsseyin Hıdır Awla, Muhammed ve Mubin adındaki iki oğluyla birlikte şehit oldular” dedi.

Helekan Nahiye Müdürü Kameran Abdullah ise yaptığı açıklamada araçta hayatını kaybeden üç kişinin cesetlerinin yandığını ve tanınmaz halde olduğunu belirtti.

Bombardımanın gerçekleştiği bölgede olaya şahit olanların çektiği videoda; bombardıman ardından alev alan aracın çevredeki şoförler tarafından, yangın söndürme tüpleriyle söndürülmeye çalışıldığı görüldü.

Olay yerine çok sayıda güvenlik güçleri ile ambulans nakledildi. Saldırı hakkında inceleme başlatıldı.

(RT)