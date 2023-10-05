TSK, Rojava’ya hava saldırıları düzenledi

PKK’nin silahlı kolu HPG’nin üstlendiği 1 Ekim Ankara saldırısının ardından Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki bölgelere yönelik TSK’nin hava saldırıları arttı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Haseke vilayetine bağlı Amude ilçesindeki Tel Habeş (Til Hebeş) köyüne yönelik hava saldırısı sonucu en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gözlemevi, gün içinde gerçekleştirilen hava saldırılarının sayısının 17'ye yükseldiğini ve bu saldırılarda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Hakan Fidan: PKK ve YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise Haseke-Til Temir yolu üzerinde bulunan Mişêrfa Himê mezrası, Haseke’nin kuzeydoğusundaki Çilaxa (Cel Ağa) ve Tel Tamer’in (Til Temir) batısındaki Tavila köyünün TSK’ye ait silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) hedef alındığını yazdı.

ANHA ayrıca, Haseke’nin büyük bir bölümüne elektrik sağlayan Xerbî Barajı, Kamışlı’ya (Qamişlo) bağlı Meysenun Mahallesi’nde bulunan elektrik santrali, Kamışlı’ya bağlı Sêgirka köyü ile Haseke’ye bağlı Tirbespiyê’deki (Kahtaniye) bir petrol istasyonun da vurulduğunu bildirdi.

Kamışlı, Meysenun'daki elektrik santrali

Ajans, bu saldırılar sonucu can kaybı ve yaralıların olduğunu belirtse de henüz net bir sayı paylaşmadı.

ABD Dışişleri: Kuzey Suriye'de askeri gerilimin tırmanmasından kaygılıyız

TSK’ye ait SİHA düşürüldü iddiası

Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonu, Haseke’nin kuzeyindeki Tel Baydar köyü semalarında TSK’ye ait bir SİHA düşürüldüğünü öne sürdü.

Söz konusu bölgede, ABD güçlerinin konuşlandığı bir askeri üs bulunuyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise “ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Tel Baydar üssünün hava sahasına yaklaşan TSK’ye ait Bayraktar SİHA’yı vurarak düşürdü” notuyla sosyal medya hesabında bir video paylaştı.

Yazar ve gazeteci Babak Taghvaee ise Tel Baydar semalarında hedef alınan SİHA'nın "ANKA-S" olduğunu ve ABD'ye ait F-16 savaş uçağı tarafından vurulduğunu iddia etti.

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Özerk Yönetim: Türkiye’nin tehditlerini kınıyoruz

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, bölgeye yönelik saldırılara tepki göstererek “Türkiye devletinin tehditlerini şiddetle reddediyor ve kınıyoruz” dedi.

ANHA’nın aktardığına göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona, Rusya'ya ve uluslararası kamuoyuna çağrı yapan Özerk Yönetim, “Türkiye, Suriye'deki sorunların yanı sıra Kuzey ve Doğu Suriye'deki halkımızın yaşam biçimini de hedef alıyor ve insani acıları artırıyor” dedi ve saldırıların durdurulmasını istedi.

Ne olmuştu? Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü’nü hedef alan 1 Ekim’deki saldırıyı PKK’nin silahlı kolu Halk Savunma Merkezi (HPG) üstlendi. Saldırının ardından Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki Metina, Hakurk, Kandil ve Gara bölgelerine TSK tarafından hava saldırıları düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4 Ekim’de yaptığı açıklamada, Ankara saldırısını düzenleyen iki HPG’linin Suriye'den geldiğini belirtti, “Özellikle Irak ve Suriye’de PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını buradan tavsiye ediyorum” dedi. Fidan’ın açıklamasıyla aynı gün TSK’ye ait SİHA’lar, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgeleri hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ise "Ankara saldırısının failleri, Türk yetkililerin iddia ettiği gibi bölgemizden geçmemiştir. Biz Türkiye'deki iç çatışmanın tarafı değiliz ve gerilimi tırmandırmayı da teşvik etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

(VC)