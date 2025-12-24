TSK'nin Libya'daki görev süresini uzatan karar Resmi Gazete'de

Meclis'in Libya’da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresini 24 ay uzatan tezkereyi kabul etti. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin "evet", DEM Parti'nin "hayır" oyu kullandığı tezkere TBMM'de onaylanmıştı.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar, Libya'daki siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın devam etmesi, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı güvenlik iş birliği anlaşmaları ve BM nezdinde tanınan Libya hükümetine verilen desteğin sürdürülmesi gerekçelerine dayandırıldı. Yetki, 2 Ocak 2026’dan itibaren 24 ay geçerli olacak.

YERLİKAYA "ENKAZA ULAŞILDI" DEDİ Libya Başbakanı Dbeybe: "Al-Haddad ve düşen uçaktaki dört kişi hayatlarını kaybetti"

(EMK)