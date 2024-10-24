TSK-MİT, IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları düzenledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ’nin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan’daki tesislerine yönelik saldırının ardından, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyine hava saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

TUSAŞ’a yönelik bombalı ve silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır olmak üzere 22 kişi de yaralandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının PKK üyeleri Mine Sevjin Alçiçek ve ‘Rojger’ kod adlı Ali Örek tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’ndaki TUSAŞ anma töreninde konuşan Güler, “Dün gece kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik büyük başarıyla hava harekatlarını icra etmiştir. 29’u Irak ve 18’i Suriye’nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefi tam isabetle vurulmuş, çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.

Anadolu Ajansı, TSK’nin yanı sıra MİT’in de hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirterek, “Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı” ifadelerini kullandı.

Ankara’da TUSAŞ tesislerine saldırı

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Afrin kırsalı, Tel Rıfat ve çevresi, Münbiç ve çevresi, Kobanê ve kırsalı, Haseke ve kırsalına kara ve hava saldırıları gerçekleştirildiğini bildirdi.

Süleymaniye merkezli haber sitesi Rojnews, TSK’ye ait savaş uçaklarının, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye’nin Şarbajêr ilçesindeki Zelanî beldesi ile Asos Dağı’nı bombaladığını bildirdi. Haberde, saldırının detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Öte yandan, Şengal Direniş Birlikleri (YBŞ) Basın Merkezi, TSK’ye ait SİHA’ların Şengal’deki iki üsse düzenlediği saldırıda bir milisin hayatını kaybettiğini, iki milisin de yaralandığını açıkladı.

Ayrıca açıklamada, Şengal’in Xanesor ilçesine bağlı Barê köyüne yönelik hava saldırısında bir sivilin yaralandığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

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DSG: 12 kişi hayatını kaybetti

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin askeri gücü Demokratik Suriye Güçleri (QSD), hava saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, TSK’nin gerçekleştirdiği kara ve hava bombardımanlarında sivil yerleşim alanları, altyapı ve güvenlik noktaları hedef alındı.

DSG, 42 farklı noktaya düzenlenen saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kuzey ve Doğu Suriye İç Güvenlik Güçleri Genel Komutanlığı ise bombalanan yerleri şöyle sıraladı:

“Amûdê elektrik istasyonu, Qamişlo tahıl ambarları, Koçerat petrol istasyonu (2 kez), Seyda petrol istasyonu (3 kez), Oda petrol istasyonu (2 kez), Amûdê fırını, Dêrik fırını, Kobanê elektrik istasyonu (3 kez), Rîmêlan petrol istasyonu (10 kez). Qamişlo, Dêrik ve Kobanê’de 8 sivil işyeri de bombalandı. İHA’lar Fırat Kantonu’nda (Kobanê ve çevresi) 4 kontrol noktamızı, Qamişlo’da 6 kontrol noktamızı bombaladı.”

Öte yandan, DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, “Türkiye sistemli ve temelsiz bir şekilde bölgelerimizi bombalıyor. Hizmet merkezleri, sağlık merkezleri ve siviller hedef alınıyor. Bunlar savaş suçudur. Bizler birçok kez diyaloğa hazır olduğumuzu ifade etmiştik ancak güçlerimizin halkımızı ve topraklarımızı korumaya hazır olduğunu bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

SOHR verilerine göre, TSK’ye ait silahlı insansız hava araçları, 2024 yılının başından bu yana Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere 103 hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda en az 34 kişi hayatını kaybetti ve 37’den fazla milis ile aralarında üç kadın ve üç çocuğun bulunduğu 18 sivil yaralandı.

(VC)