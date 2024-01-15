TSK, Kamışlı’da Suriye ordusunu vurdu iddiası

Irak’ın kuzeyinde 9 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısı sonrası, TSK’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Rojava’ya başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırıları dün (14 Ocak) gün boyu sürerken, TSK’ye ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye ordusuna ait bir mevziiyi de hedef aldığı iddia edildi.

TSK, IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları düzenledi

Suriyeli bağımsız haber ajansı “North Press”e (NPA) göre, TSK’ye ait SİHA, Kamışlı’nın 4 km güneydoğusundaki Debanê köyünde bulunan Suriye ordusuna ait noktayı vurdu.

Saldırı sonucu en az iki Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, dördünün de yaralandığını belirten NPA, yaralı askerlerin Kamışlı’daki Ulusal Hastane’ye nakledildiğini kaydetti.

Suriye merkezli Athar Press haber sitesi de hava saldırısında en az iki Suriye askerinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise TSK’nin SİHA saldırısında en az 5 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Saldırıya ilişkin Suriye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(VC)