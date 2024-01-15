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DÜNYA
Yayın Tarihi: 15 Ocak 2024 14:48
 ~ Son Güncelleme: 15 Ocak 2024 14:55
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TSK, Kamışlı’da Suriye ordusunu vurdu iddiası

TSK’ye ait SİHA’ların Suriye’nin kuzeydoğusundaki Kamışlı kırsalında Suriye ordusunu hedef aldığı ve en az iki askerin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
TSK, Kamışlı’da Suriye ordusunu vurdu iddiası
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Irak’ın kuzeyinde 9 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısı sonrası, TSK’nin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Rojava’ya başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırıları dün (14 Ocak) gün boyu sürerken, TSK’ye ait silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Suriye ordusuna ait bir mevziiyi de hedef aldığı iddia edildi.

TSK, IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları düzenledi
TSK, IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları düzenledi
13 Ocak 2024

Suriyeli bağımsız haber ajansı “North Press”e (NPA) göre, TSK’ye ait SİHA, Kamışlı’nın 4 km güneydoğusundaki Debanê köyünde bulunan Suriye ordusuna ait noktayı vurdu.

Saldırı sonucu en az iki Suriye askerinin hayatını kaybettiğini, dördünün de yaralandığını belirten NPA, yaralı askerlerin Kamışlı’daki Ulusal Hastane’ye nakledildiğini kaydetti.

Suriye merkezli Athar Press haber sitesi de hava saldırısında en az iki Suriye askerinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı (ANHA) ise TSK’nin SİHA saldırısında en az 5 Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Saldırıya ilişkin Suriye tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(VC)

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