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Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 00:37
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 10:31
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CHRISTIAN PEACEMAKER TEAMS RAPORU

TSK, Irak Kürdistan Bölgesi'ne bir yılda 1.500'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdi

Christian Peacemaker Teams (CPT) kuruluşunun gözlemlerine göre, 2023'te Irak KBY alanına TSK eliyle 1.500'ü aşkın saldırı geçekleştirildi. Çoğunluğu Duhok'a yönelik saldırılarda 2015'ten bu yana en az 152 kişi öldürüldü 228 kişi de yaralandı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
TSK, Irak Kürdistan Bölgesi'ne bir yılda 1.500'ün üzerinde saldırı gerçekleştirdi
*Amedi'de bir hava saldırısında vurulan petrol istasyonu (Fotoğraf: Rudaw)

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 2023'te Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi alanında ve Ninova vilayetinde 1.586 saldırı düzenledi. 

Türkiye'nin Bölgedeki operasyonlarını gözlemleyen insan hakları kuruluşu Christian Peacemaker Teams (Hristiyan Barış Kurucu Ekipler [CPT]) üyesi Kamaran Osman, Erbil'den yayın yapan Rudaw'a Türk ordusunun Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarının bu sayıya ulaştığını söyledi: 

Havadan 1.159 saldırı

Osman'a göre Türkiye saldırılarının 1.159'u havadan, 228'i insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi ve 114 de topçu bombardımanı gerçekleştirdi. Ayrıca TSK üç silahlı saldırı ve iki mayın patlamasından da sorumlu.

En çok saldırıya uğrayan il Duhok

Gözlemci TSK saldırılarının en çok görüldüğü ilin 517 saldırıyla Duhok olduğunu, bunu 475 saldırıyla Erbil, 420 saldırıyla Süleymaniye ve 36 saldırıyla Ninova'nın takip ettiğini belirtti.

CPT verilerine göre Ankara'nın yönetiminde 2015'ten bu yana en az 152 kişi öldürüldü, 228 kişi de yaralandı.

1990'dan bu yana 850 sivil öldürüldü

Osman, Türkiye ve İran'ın hava saldırılarında 1990'dan bu yana yaklaşık 850 sivilin öldürüldüğünü, saldırıların çoğunun arkasında Ankara'nın bulunduğunu söyledi.

Türkiye, Kürdistan İşçi Partisi (PKK) savaşçılarını hedef alma gerekçesiyle Kürdistan Bölgesi'nin kuzeydeki dağlık bölgelerini sık sık bombalıyor.

Siviller rasgele öldürülüyor

Rudaw'a konuşan ailelerin aktardığına göre, Salı günü TSK savaş uçakları Akre ilçesine bağlı terk edilmiş Kafia köyünü hedef aldı. Civardaki çiftliklerinde çalışan dört köylü vuruldu ve ikisi öldürüldü.

Kafia'nın bulunduğu Dinara nahiyesinin belediye başkanı Sarbast Sabri, Rudaw'dan Hunar Raşid'e "Saldırı bir Türk savaş uçağı tarafından gerçekleştirildi" dedi.

Saldırı, silahlı grubun Aralık ayı sonlarında Kürdistan Bölgesi'nde 12 askeri öldürmesinin ardından Ankara'nın PKK'ye Suriye'deki kolu olduğunu iddia ettiği güçlere yönelik misillemelerinin çatışmaların yoğunlaşmasına yol açtığı, Türkiye ile PKK arasında şiddetin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı da 2024 başından bu yana Kürdistan Bölgesi'nde en az yedi Türk askerinin öldüğünü doğruladı.

Siviller sıklıkla Türkiye ile PKK arasındaki çatışmada çapraz ateşte kalıyor. Çatışmalar nedeniyle çok sayıda aile, Kürdistan Bölgesi'ndeki köylerdeki evlerini, özellikle de Türkiye sınırına yakın Duhok ilindeki evlerini terk etmek zorunda kaldı ve köylerin tamamı boşaldı. 2020'de yayımlanan Kürdistan Bölgesi parlamento raporunda, Türkiye-PKK çatışmasının sonucu bölge genelinde 500'den fazla köyün boşaldığı belirtildi.

(AEK)

IKBY sivil ölümleri Duhok'ta TSK saldırısı
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