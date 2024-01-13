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DÜNYA
Yayın Tarihi: 13 Ocak 2024 10:34
 ~ Son Güncelleme: 13 Ocak 2024 11:24
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TSK, IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları düzenledi

Zap’ta 9 askerin hayatını kaybettiği PKK saldırısı sonrası TSK, IKBY ve Rojava’daki bazı bölgelere hava saldırıları düzenledi. MSB, “Mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edildi” açıklaması yaptı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TSK, IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları düzenledi
*Tirbespiyê’ye yönelik hava saldırısı [Fotoğraf: Sosyal medya]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarındaki TSK üs bölgesine yönelik PKK saldırısında 9 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Irak ve Suriye’nin kuzeyine “hava harekatı icra edildiğini” açıkladı.

Açıklamada, IKBY’nin Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye’nin kuzeyindeki “mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedefin imha edildiği” kaydedildi.

Rojava’dan yayın yapan Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, TSK, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kontrolündeki Dêrik (El-Malikiye) ve Tirbespiyê’yi (El-Kahtaniye) hedef aldı.

ANHA, TSK’nin hava saldırılarında Dêrik’in doğusundaki Başût barajı çevresi ile Tirbespiyê’de bulunan Zarbe ve Ewde petrol istasyonlarının vurulduğunu ve maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Söz konusu bölgeler, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Haseke vilayetine bağlı ve Türkiye sınırına yakın bir konumda bulunuyor.

ANHA ayrıca, Ayn İsa’nın batısındaki Cidêde köyü yakınında bulunan ve Lafarge fabrikasına elektrik sağlayan elektrik hatlarının TSK tarafından vurulduğunu bildirdi.

Habere göre, bombardıman sonucu, Rakka’nın kuzeyindeki Ayn İsa’ya bağlı onlarca köyde elektrikler kesildi. 

Son 22 günde TSK'ye üçüncü büyük saldırı

IKBY’de TSK’nin “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi” olan Zap’taki PKK saldırısı, son 22 gündeki üçüncü büyük saldırı oldu.

PKK, 22 Aralık’ta Hakurk ve Metina’da, 23 Aralık’ta ise Zap’ta TSK’nin bulunduğu üs bölgelerine sızma operasyonu düzenlemiş, çıkan çatışmalarda 12 asker hayatını kaybetmişti.

PKK’nin saldırısında 12 asker öldü, Türkiye Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlattı
PKK’nin saldırısında 12 asker öldü, Türkiye Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlattı
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TSK bu kayıpların ardından 23 Aralık’ta IKBY ve Rojava’ya hava saldırıları başlatmış, Özerk Yönetim kontrolündeki bölgelerde sivil altyapı hedef alınmıştı.

Özerk Yönetim, 26 Aralık’ta yaptığı açıklamada, saldırılarda sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını, 2 bin 600’dan fazla kasaba ve köyün de elektriksiz kaldığını belirtmişti.

Özerk Yönetim: TSK saldırılarında sekiz kişi hayatını kaybetti
Özerk Yönetim: TSK saldırılarında sekiz kişi hayatını kaybetti
26 Aralık 2023

(VC)

Rojava Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Kandil PKK milli savunma bakanlığı TSK
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