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Yayın Tarihi: 13 Temmuz 2024 12:45
 ~ Son Güncelleme: 13 Temmuz 2024 12:58
1 dk Okuma

TSK'den IKBY'deki Hakurk ve Gara'ya hava saldırısı

Hava saldırıları, ‘Pençe-Kilit Operasyonu’nda bir askerin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
TSK'den IKBY'deki Hakurk ve Gara'ya hava saldırısı
Fotoğraf: Rudaw

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarında haziran ayından bu yana TSK ile PKK arasındaki çatışmalar tırmanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakurk ve Gara bölgelerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, operasyonda 11 PKK’li öldürüldü.

TSK’nin hava saldırıları, ‘Pençe-Kilit Operasyonu’ bölgesinde dün (12 Temmuz) İstihkam Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay’ın hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti.

CPT: Evlerini terk eden ailelerin sayısı 200’ü geçti

Erbil merkezli medya grubu Rudaw’a konuşan ‘Toplumsal Barış İnşa Ekipleri’ (Community Peacemaker Teams/CPT) Sorumlusu Kamran Osman, “15 Haziran’dan bu yana çatışmalar ve bombardımanlardan dolayı evlerini terk eden ailelerin sayısı 200’ü geçti. Bunların çoğu Amedi ilçesinin Beri Garê köyleri, Kani Masê nahiyesideki Gûherze, Berçê, Kanê Aşki Derê köylerinde ikamet eden vatandaşlardı” dedi.

Osman’a göre, Türkiye 15 Haziran ile 11 Temmuz arasında IKBY topraklarına 285 bombardıman gerçekleştirdi ve hedef alınan yerlerin çoğu Duhok sınırları içinde bulunuyor.

CPT, 8 Temmuz’da yayımladığı raporda, TSK bombardımanları sonucu Amedi bölgesinde 20 bin dönümden fazla tarım arazisi yandığını, operasyonlar nedeniyle en az 162 köyün boşaltıldığını, 602 köyün de boşaltılma riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetmişti.

CPT: TSK operasyonları nedeniyle IKBY’de en az 162 köy boşaltıldı
CPT: TSK operasyonları nedeniyle IKBY’de en az 162 köy boşaltıldı
10 Temmuz 2024

(VC)

PKK çatışma TSK Mili Savunma Bakanlığı IKBY ırak kürdistan bögesel yönetimi hava saldırıları
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/haber/erdogan-ve-barzani-gorustu-294538
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