TSK bombardımanında eski bir peşmerge hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesi'nin Duhok kentine bağlı Amedi ilçesindeki Şiladize kasabası sınırlarını bombalaması sonucu Osman Rijdi Mîrweysiye isimli bir kişi hayatını kaybetti.

MA’da yer alan habere göre; Toplumsal Barış İnşa Ekipleri (Community Peacemaker Teams-CPT), saldırının ayrıntılarına dair açıklama yaptı. CPT, saldırıda hayatını kaybeden kişinin emekli bir peşmerge olduğunu belirtti.

CPT, Rijdi Mîrweysiye’nin bal kovanlarıyla ilgilenirken yapılan bombardımanda hayatını kaybettiğini açıkladı.

"TSK'nin saldırısında öldü"

Rûdaw’a konuşan CPT- İnsan Hakları Masası Sorumlusu Kamaran Osman ise sabaha karşı düzenlenen hava saldırısında bir vatandaşın hayatını kaybettiğini" açıkladı.

Osman, “Hava saldırısı sonucu ölen vatandaşın 32 yaşındaki Osman Ruşdi Mırwanse olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır” dedi.

Osman, 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında “TSK’nin saldırıları nedeniyle Sidakan’da 184 ailenin yerinden edildiğini ve 68 bin dönüm tarım arazisi ile ormanın yandığını” söyledi.

Osman Rijdi Mîrweysiyeoğlu'nun yakını Fahri Halil da Rûdaw’a “Osman Ruşdi’nin Şiladize’deki Xastu köyünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava saldırısında hayatını kaybettiğini” söyledi.

"TSK, Kürdistan Bölgesi'ni 381 kez bombaladı"

CPT’nin paylaştığı verilere göre, TSK, geçtiğimiz ay Duhok il sınırında 289 kez saldırı gerçekleşti. Erbil il sınırında 48 kez, Süleymaniye’ye 43 kez saldırı düzenledi. Son zamanlarda Musul il sınırında olan Şengal’e de hava saldırısı düzenledi.

CPT 15 Haziran ile 15 Temmuz tarihleri arasındaki raporunda "Türkiye'nin PKK'ye yönelik saldırıları nedeniyle Amedi sınırında dokuz köy tamamen boşaltıldığı” belirtildi.

Rapora göre; TSK, 15 Haziran'dan 15 Temmuz'a arasında Irak Kürdistan Bölgesi'ni 339'u savaş uçaklarıyla, 35'i top atışlarıyla ve 7'si de insansız hava araçlarıyla olmak üzere 381 kez bombaladı.

CPT’ye göre, geçtiğimiz ay Miska köyünde bir kilise bombardıman sonucu hasar gördü, biri içme suyu, diğeri tarım amaçlı olmak üzere iki su projesi hedef alındı.

CPT'ye göre Türkiye geçen yıl ise; Kürdistan Bölgesi'ni bin 548 kez bombaladı ve yaşanan çatışmalar sonucunda Kürdistan Bölgesi'nde 170'den fazla köy tamamen boşaltıldı. Ayrıca 602 köy de boşaltılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TSK'den açıklama: 800 köy boşaltıldı

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk de bugün yapılan basın bilgilendirme toplantısında TSK’nin Irak Kürdistan Bölgesi’ne ve Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik operasyonlara dair bilgi verdi.

Aktürk, operasyonlarda “KDP ve Irak hükümeti ile işbirliği içinde olduklarını” söyledi.

Aktürk, "Irak Merkezi Hükümeti ve Bölgesel Yönetim ile son dönemde atılan olumlu adımlardan memnuniyet duyuyor, terörle mücadelede ülkelerimiz arasındaki işbirliğini kalıcı hale getirmeyi arzuluyoruz. Sahadaki ortak mücadelemiz, örgütteki çözülmeyi hızlandırmış, kalıcı istikrar ve güvenlik için zemin hazırlamıştır” dedi.

Bölgede 800 köyün boşaltığını söyleyen Aktürk, “köyleri ve ormanları yakanın PKK olduğunu” belirtti.

(RT)