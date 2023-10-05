TSK akınları kentlerin elektrik ve su altyapısını hedef alıyor

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kontrolündeki alanlara yönelik Türkiye hava saldırılarının giderek şiddetlendiğini ve baraj, elektirk santralı, sulama şebekesi gibi kamusal hizmet tesislerini yıkıma uğratmakta olduğunu bildiriyor.

Fidan: "Enerji tesisleri..."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın "PKK ve YPG'ye ait olan bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekûn meşru hedefidir" açıklamasının ardından gerçekleştirilen 17 hava saldırısında 10 kişi öldürüldü, beş kişi de yaralandı.

Hakan Fidan: PKK ve YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef

Abdi: "Ankara saldırısıyla ilgimzi yok"

Ancak SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi, Fidan'ın Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de SDG'ye bağlı güçleri hedef göstermesi üzerine X'ten yaptığı açıklamada, "Ankara saldırısının failleri[nin] [kendi bölgelerinden] geçmediğini" savunarak "Biz Türkiye'deki iç çatışmanın tarafı değiliz ve gerilimi tırmandırmayı da teşvik etmiyoruz." demişti.

GÜLER DE SURİYE'Yİ İŞARET ETTİ Mazlum Abdi: "Ankara saldırısının failleri Kuzey Suriye'den geçmedi"

Mazlum Abdi, Fidan'ın açıklamalarının Ankara'nın "saldırılarını meşrulaştırmak ve [...] yeni bir askeri saldırıyı başlatmak için bahaneler ar[adığını]" ileri sürmüş ve "Bölgenin altyapısını, ekonomik kaynaklarını ve kalabalık kentlerini hedef alma tehdidi[nin] [...] bir savaş suçu" olduğunu da söylemişti.

TSK ve MİT saldırıları nereleri hedef aldı?

SOHR'ın Perşembe günü verdiği listeye göre bugüne kadar 17 mevki ve tesis hava akınlarının hedefi oldu.

Hava saldırıları Qamişlo'da El-Hezam El-Garbi yolu üzerindeki COVID hastanesi yakınlarında bir Türk SİHA'sının gerçekleştirdiği saldırının ardından bölge üzerinde Türk uçaklarının uçuşları başladı. Henüz bir kayıp bildirilmedi.





Üç bombardıman uçağı bir SDG tesisi ve Müşeyrife alanındaki bir maliye binasıyla Haseke kırsalında Vaşokani kampı yakınlarındaki sanayi bölgesini hedef aldı ve tesislerde üç işçi yaralandı.





Qamişlo kırsalında Amude'nin güneyindeki Til Hebeş köyü yakınları.





Cevadiye kasabasındaki "Cel Ağa" askeri karakolu.





Til Temir kırsalındaki Tavila köyünde bir alan.





Müşeyrife yakınlarında bir inşaat alanındaki araç.





Haseke'nin kuzeyindeki Hemma Su İstasyonu.





Tüvayine'de Vaşokani kampı yakınlarında bir askeri araç.





Celebiye köyündeki askeri tüneller yakınındaki alan.





Sarin'in güneybatısında bir bölge.





Tirbespiye'de Ger Dahol köyündeki petrol tesisi.





Cel Ağa'daki Kos köy istasyonu.





Til Temir kırsalında Rahba köyünde bir alan.





Haseke kenti ve kırsalının geniş alanlarına elektrik veren batı barajı elektrik aktarım istasyonu.





Kahtaniye köyündeki Sayedah petrol istasyonu.





Kamişlo'da, COVİD hastanesi yakınlarında El-Hizam El-Garbi yolu üzerindeki elektrik istasyonu.

(AEK)