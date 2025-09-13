TSE grevi Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün yasaklandı

Erdoğan, AKP hükümetleri altında getirilen 23. grev yasağıyla Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve bağlı işyerlerinde Öz Büro İş Sendikası'nın aldığı grev kararını, "genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi.

TSE ile Öz Büro-İş Sendikası arasında uzun süredir devam eden Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde bir sonuca varılamaması üzerine sendika, önceki gün TSE'nin Ankara’daki ana binasında grev kararı almıştı.

Yaklaşık bin 325 işçi, sabah saatlerinde TSE bahçesinde toplanıp iş bırakarak grev sürecini başlatmıştı.

Öz Büro İş'in kararı: "Toplu İş Sözleşmesi istiyoruz"

Sendika başkanı Baki Gülbaba Türk Standartları Enstitüsü (TSE) grevi konusunda yaptığı basın açıklamasında "biz grev değil toplu iş sözleşmesi istemiştik" dedi.

“Bugün burada Toplu İş Sözleşmesini beklemenin hüznü içerisinde bir grevi başlatmak zorunda bırakıldık. Aslında TSE emekçileri ve sendikamız olarak ‘Mutlaka grev’ gibi bir amacımız hiç olmadı. Ülkesini, kurumunu seven insanların, helal hayat yaşayan insanların makul, mantıklı, rasyonel, hakkaniyetli ve adaletli taleplerimize bugüne kadar karşılık alamadık. Biz grev istemedik ki, toplu iş sözleşmesi istedik. Aylardır bunun mücadelesini veriyoruz. Mücadelesini verirken de sorumlulukla, bin 325 arkadaşı değil sadece bu kuruma karşı da sorumluyuz biz. Ülkemize, vatanımıza, hükümetimize karşı da sorumluyuz biz. Biz emeğimizin karşılığını elbette kurumumuzdan isteyeceğiz. Ama bütün üyelerimiz özellikle son hafta bir baskıyla, bir mobbingle karşı karşıya bırakıldı. Yazıktır, günahtır ve suçtur. TSE yönetimini imzaya davet ediyoruz”

Erdoğan'ın yanıtı: "Genel sağlığı tehdit ediyorsunuz"

Ancak grev bu gece Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ertelendi.

"Türk Standardları Enstitüsü ve bağlı işyerlerinde Öz Büro İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden altmış gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

"AKP bir grev yasaklama partisidir"

Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Aziz Çelik, 31 Temmuz'da Erdoğan'ın Türkiye Maden İşçileri Sendikasının grev kararını, "milli güvenliği bozucu" nitelikte görüldüğü gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelemesi üzerine sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda "22 yıllık AKP döneminde yaklaşık 200 bin işçinin grevinin "'erteleme'adı altında yasaklandığını ve grev hakkını kullanabilen işçi sayısının 100 bine bile ulaşmadığını" belirtmiş ve "AKP bir grev yasaklama partisidir!" demişti.

Grev yasakları sistematikleşti: AKP iktidarı boyunca 22 grev 'ertelendi'

"AKP 22 grev yasakladı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Koordinatörü Gamze Taşcıer de, AKP döneminde, grev yasaklarının sistematik hale geldiğini ve bugüne kadar 22 grevin yasaklandığını, grevi engellenen emekçi sayısının ise 200 bini aştığını ifade etmişti.

Öz Büro İş'in TSE grevinin yasaklanmasıyla Erdoğan'ın grev yasağı sayısı 23'e yükselirken, grevi yasaklanan işçilere 1.325 TSE işçisi de eklendi.



(AEK)