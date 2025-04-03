Trump’tan yeni gümrük vergileri: En yüksek Vietnam’a, en düşük Türkiye’ye

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi de kapsayan 110 ülkeye yüzde 10 ile yüzde 46 arasında değişen oranda yeni gümrük vergilerini duyurdu.

Trump, bugüne kadarki en kapsamlı tarifeleri duyururken, küresel tarifelerin onlarca yıldır devam eden haksız ticari ilişkileri düzeltmeye ve diğer ülkelerin ABD'yi soymasını engellemeye yardımcı olacağını söyledi.

Bugünü "kurtuluş günü" olarak nitelendiren Trump, "Ülkemiz ve vergi mükelleflerimiz 50 yılı aşkın süredir sömürülüyor ama artık buna izin verilmeyecek." diye konuştu. "Bu, bizim ekonomik bağımsızlık bildirgemizdir." dedi.

Trump, yabancı ticaret engellerini ortadan kaldıracaklarını belirterek, nihayetinde bunun yurt içinde daha fazla üretim, daha güçlü rekabet ve tüketiciler için daha düşük fiyatlar anlamına geleceğini ifade etti.

Kronik ticaret açıklarını bir ekonomik sorundan ziyade, ABD'nin güvenliğini tehdit eden bir ulusal acil durum olarak nitelendiren Trump, bunun ülke için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Trump, yarından itibaren ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını belirterek, "Minimum temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye yüzde 10’luk dilimde

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 46 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden

Avrupa Birliği'ne yüzde 20,

Çin'e yüzde 34,

Vietnam'a yüzde 46,

Tayvan'a yüzde 32,

Japonya'ya yüzde 24,

Hindistan'a yüzde 26,

Güney Kore'ye yüzde 25,

Tayland'a yüzde 36,

İsviçre'ye yüzde 31,

Endonezya'ya yüzde 32,

Malezya'ya yüzde 24,

Kamboçya'ya yüzde 49,

Güney Afrika'ya yüzde 30,

Bangladeş'e yüzde 37,

İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor. Ancak Trump'ın imzaladığı kararnamede Rusya yok.

Yüzde 10 oranındaki temel gümrük vergisi 5 Nisan'da, ülkelere özel olarak belirlenen daha yüksek oranlı tarifeler ise 9 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Dünyadan tepki yağdı

Fransa Başbakanı François Bayrou, tarifelerin “ekonomik dünya için bir felaket” olduğunu söyledi. Vergilerin “Avrupa için muazzam bir zorluk” yaratacağını, ancak ABD için de “felaket” olacağını sözlerine ekledi. Fransa’nın hükümet sözcüsü Sophie Primas da “Avrupa, ABD ile müzakerelere devam edecek ancak gerekirse misilleme önlemleri almaya hazır” dedi.

Almanya’da yeni bir hükümetin geçici maliye bakanı Jörg Kukies, Avrupa Birliği'ne ABD’ye tepki göstermesi çağrısında bulundu. Kukies Almanya'nın Avrupa'nın Washington ile bir anlaşmaya varabileceği konusunda umutlu olduğunu ancak müzakerelerin tek başına yeterli olmayacağını söyledi. Kukies BBC'ye verdiği demeçte, "Güçlü bir tepkiye ihtiyacımız var. Sadece oturup bunun olmasına izin verirsek, işlerin daha iyi olacağını düşünmek saflık olur” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Trump'ın tarifelerinin "yanlış bir önlem olduğunu" söyledi. Facebook'ta paylaştığı bir gönderide, Avrupa'nın "Batı'yı diğer küresel aktörlerin lehine zayıflatacak bir ticaret savaşını önlemek amacıyla ABD ile bir anlaşma yapmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin tarifelere yanıt vermeye hazır olduğunu söyledi. Konuşmasını yaptığı Brüksel'de saat sabah 5.00’dı. Von der Leyen, küresel ticaret sisteminde değişiklikler yapılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu ancak tarifelerin bunu düzeltmeyeceğini söyledi.

Güney Kore, endüstrilerinin yeni tarifelere dayanmasına yardımcı olmak için destek önlemleri tasarladığını açıkladı. Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Ahn Duk-geun bugün, iş dünyası liderleriyle yaptığı bir toplantıda, "ABD tarifelerinin küresel ticaret üzerinde derin etkileriyle gerçeğe dönüşmesinden üzüntü duyuyoruz" dedi.

Tayvan hükümeti tarifeleri mantıksız bulduğunu söyleyerek kınadı. ABD’ye güçlü bir itirazda bulunacağını söyledi. Tayvan kabinesinin sözcüsü Lee Hui-chih yeni tarifelerin Tayvan-ABD ticaretinin gerçek durumunu doğru bir şekilde yansıtmadığını da belirtti.

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba bir basın toplantısında tarifeleri "son derece üzücü" olarak nitelendirdi. Bir kez daha misilleme hakkında konuşmaktan kaçındı. Bunun yerine, hükümetinin Trump yönetimine Japonya'nın ABD’nin en büyük denizaşırı yatırımcısı olarak yeniden sanayileşmesine yardımcı olacağını söyledi.

Çin, Trump'ın kapsamlı yeni tarifelerine karşı karşı önlemler alacağına söz vererek, bir ticaret savaşında kazanan olmayacağı konusunda uyardı. Çin Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada, tarifelerin "öznel ve tek taraflı değerlendirmelere dayandığını" belirterek, bunları "tek taraflı zorbalık" olarak niteledi.

(HA)