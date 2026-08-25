Trump’tan Ontario Gölü için yeni isim önerisi: “Amerika Gölü”

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile artan ticari gerilim sürerken bu kez ABD ile Kanada arasında yer alan Ontario Gölü’nün adının değiştirilmesini gündeme getirdi. Trump, gölün adının “Amerika Gölü” olarak değiştirilmesini ciddi şekilde değerlendirdiklerini söyledi.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD, Ontario Gölü’nün adını Amerika Gölü olarak değiştirmeyi ciddi şekilde değerlendiriyor. Zira artık Ontario (eyaleti) ile iş yapacağımızı pek sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, bir başka paylaşımında ise Kanada Başbakanı Mark Carney’nin ABD ile yürütülen ticari anlaşma taslağının Kanada’da Fransızcaya yönelik tehditler içerdiği yönündeki değerlendirmesine tepki gösterdi. Trump, Kanadalıların Fransızca konuşmasına müdahale etmeyeceklerini savunurken Carney’yi, nüfusunun büyük bölümünün Fransızca konuştuğu Quebec’e yönelik siyasi hamleler yapmakla suçladı.

AA'nın haberine göre, Trump’ın Ontario Gölü’ne ilişkin açıklaması, ABD ile Kanada arasındaki ticari gerilimin tırmandığı bir dönemde geldi. Trump ile Ontario Başbakanı Doug Ford arasında da son dönemde karşılıklı sert açıklamalar yapılıyor.

ABD-Kanada arasında tarife gerilimi

ABD ile Kanada arasındaki ticari müzakerelerin geçen hafta sonuçsuz kalmasının ardından Trump, gelecek yıldan itibaren Kanada’dan ithal edilen otomobiller, kamyonlar, otomotiv parçaları ve çeliğe uygulanan gümrük vergilerinin yüzde 50’ye çıkarılacağını açıklamıştı.

Kanada Başbakanı Mark Carney ise Washington’ın yeni tarifelerine aynı oranda karşılık vereceklerini belirterek, önceliklerinin işçileri, çiftçileri, aileleri ve işletmeleri korumak olduğunu söylemişti.

Ontario Başbakanı Doug Ford da katıldığı bir programda ABD’nin tarife kararını sert sözlerle eleştirmişti. Trump ise Ford’un açıklamalarını “böbürlenme” olarak nitelendirerek karşılık vermişti.

“Amerika Körfezi” tartışmasını yeniden gündeme getirdi

Trump’ın Ontario Gölü için isim değişikliği önerisi, daha önce Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini de yeniden gündeme getirdi.

Trump, göreve başlamasının ardından Meksika Körfezi’nin adının “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmesini öngören bir kararname imzalamıştı. Ontario Gölü’ne ilişkin son açıklaması ise Kanada ile yaşanan siyasi ve ticari gerilimin isim tartışmalarına da yansıdığını ortaya koydu.