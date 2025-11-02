Trump’tan Nijerya’ya askeri saldırı ‘uyarısı’

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaşım yaptı.

Nijerya hükümetinin, “Hıristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi” halinde ABD’nin Nijerya’ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca ülkeye “silahları patlatarak” girebileceğini söyledi.

Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması için çağrı yaparak, “Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hıristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak,” dedi.

“Özel endişe duyulan ülke”

Trump, 31 Ekim’de yine aynı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla “Hıristiyanlara yönelik katliamlar” nedeniyle Nijerya’yı “özel endişe duyulan ülke” ilân etti. Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2021 yılında Nijerya’yı bu listeden çıkarmıştı. Söz konusu listede Çin, Myanmar, Kuzey Kore, Rusya ve Pakistan gibi ülkeler yer alıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ise Trump’ın bu kararını eleştirerek şöyle dedi:

“Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023’ten bu yana hükümetimiz, Hıristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır. Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir.”