HABER
Yayın Tarihi: 2 Kasım 2025 23:36
 ~ Son Güncelleme: 3 Kasım 2025 10:04
2 dk Okuma

Trump’tan Nijerya’ya askeri saldırı ‘uyarısı’

“Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hıristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak.”

BİA Haber Merkezi

Trump’tan Nijerya’ya askeri saldırı ‘uyarısı’
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social’da paylaşım yaptı.

Nijerya hükümetinin, “Hıristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi” halinde ABD’nin Nijerya’ya sağladığı tüm yardım ve desteği derhal keseceğini belirten Trump, ayrıca ülkeye “silahları patlatarak” girebileceğini söyledi.

Trump, Nijerya hükümetine hızlı davranması için çağrı yaparak, “Savaş Bakanlığımıza olası bir eyleme hazırlıklı olması talimatını veriyorum. Saldırırsak, tıpkı terörist haydutların sevgili Hıristiyanlarımıza saldırdığı gibi hızlı, vahşi ve tatlı bir saldırı olacak,” dedi.

“Özel endişe duyulan ülke”

Trump, 31 Ekim’de yine aynı sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla “Hıristiyanlara yönelik katliamlar” nedeniyle Nijerya’yı “özel endişe duyulan ülke” ilân etti. Eski ABD Başkanı Joe Biden, 2021 yılında Nijerya’yı bu listeden çıkarmıştı. Söz konusu listede Çin, Myanmar, Kuzey Kore, Rusya ve Pakistan gibi ülkeler yer alıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ise Trump’ın bu kararını eleştirerek şöyle dedi:

“Nijerya, anayasal olarak dini özgürlük güvenceleriyle yönetilen bir demokrasidir. 2023’ten bu yana hükümetimiz, Hıristiyan ve Müslüman liderlerle açık ve aktif bir diyalog sürdürmekte, inanç ve bölge farkı gözetmeksizin vatandaşları etkileyen güvenlik sorunlarını ele almaktadır. Nijerya dini baskıya karşıdır ve bunu teşvik etmez. Ülkemiz, tüm inanç gruplarına mensup vatandaşların haklarını korumayı güvence altına alan anayasal teminatlara sahiptir.”

Ne olmuştu?

Afrika’nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya, aynı zamanda kıtanın en büyük petrol üreticisi.

Ülke, uzun süredir farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu Islamic State West Africa Province’ın (ISWAP) saldırılarıyla karşı karşıya.

İnsan hakları uzmanlarına göre bu saldırılarda on binlerce kişi hayatını kaybetti ve öldürülenlerin çoğunluğu Müslüman.

Reuters’ın aktardığına göre, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi milletvekili Tom Cole gibi bazı Amerikan yetkilileri, Trump’ın açıklamasını destekleyerek, ülkedeki Hıristiyanlara yönelik “alarm verici ve süregelen zulüm”e dikkat çekti.

Komitenin 2026 mali yılı ulusal güvenlik bütçe tasarısı, Nijerya’da dini özgürlük programları ve radikal İslamcıların şiddetinden etkilenen topluluklara destek için fonlar içeriyor.

Trump’ın Nijerya’yı yeniden “özel endişe duyulan ülke” olarak ilân etmesi, yaptırım veya muafiyet gibi çeşitli politika adımlarının önünü açıyor; ancak bunlar otomatik olarak uygulanmıyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
donald trump nijerya boko haram Bola Ahmed Tinubu
